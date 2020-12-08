Erciyes Kayak Merkezi "Güvenli Kayak Merkezi" sertifikası aldı - Son Dakika

Erciyes Kayak Merkezi "Güvenli Kayak Merkezi" sertifikası aldı

08.12.2020 12:02
Erciyes Kayak Merkezi

Erciyes Kayak Merkezi'ne Güvenli Kayak Merkezi (Safe Ski Resort) sertifikası verildi.

Erciyes Kayak Merkezi'ne Güvenli Kayak Merkezi (Safe Ski Resort) sertifikası verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kayak Merkezi yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde tüm tedbirleri alarak kayakseverlere güvenli ve sağlıklı tatil imkanı sunacak.

Erciyes'te salgın döneminde 360 derece güvenli ortam oluşturmak için tüm hazırlıklar tamamlandı. 193 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve dünya çapında en yetkin uluslararası kuruluş olan Bureau Veritas, tedbir ve kuralları harfiyen yerine getiren Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'ni, konaklama imkanları ve yeme içme tesislerini içeren, ayrı ayrı kriterlere göre denetlendi.

Hijyen, sağlık denetimi ve uygunluk değerlendirmelerinin yapıldığı iki aylık sürecin ardından Erciyes Kayak Merkezi'ne Güvenli Kayak Merkezi sertifikası verildi.

Söz konusu sertifikası, Bureau Veritas Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Bölge Direktörü Umut Balaban ve Ankara Bölge Müdürü Fevzi Korkmaz tarafından, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ile Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu'nun da katılımıyla takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'in Türkiye'de bu belgeyi alan ilk ve tek kayak merkezi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Erciyes, uluslararası standartta ve en son teknolojiye sahip 18 mekanik tesisi, 100 kilometreden fazla pisti olan önemli bir merkez. 140 ülkede temsilciliği bulunan Bureau Veritas gibi ciddi bir kuruluştan sertifika almak, her kayak merkezine nasip olmaz. Buraya gelecek olan dostlarımıza inşallah güvenli bir şekilde hizmet vereceğimize inanıyorum. Erciyes'imiz, ISO 9001, ISO 10002 ve IQ Net gibi global belgelerin ardından Bureau Veritas Safe Ski Resort sertifikasını da alarak güvenli kayak merkezi olduğunu tescilledi."

Dağdaki tüm işletmeler hijyenik işletme sertifikası aldı

Bureau Veritas Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Bölge Direktörü Umut Balaban ise bu belgeyi takdim etmekten onur duyduğunu belirtti.

Emeği geçenleri tebrik eden Balaban, "Hem Türkiye'de hem de dünyada bir ilk bu belge, bu tesisin tamamen güvenli olduğuna dair bir belgedir ve bir vizyon göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Erciyes AŞ'nin hazırladığı, salgınla mücadele prosedürleri kapsamında sadece kayak merkezi değil, merkezdeki tüm restoran, kafe, kiralama dükkanları ve market gibi mekanlar da hijyenik işletme sertifikası aldı.

Ayrıca kayak kiralama odalarına ultraviyole dezenfeksiyon sistemi kuruldu. Kış boyunca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapacak Erciyes'te ve şehir merkezindeki oteller, belirlenen tüm kurallara göre bakanlık onaylı güvenli turizm sertifikalarını alarak hizmet vermeye başladı.

Erciyes Kayak Merkezi Güvenli Kayak Merkezi sertifikası aldı
Erciyes Kayak Merkezi Güvenli Kayak Merkezi sertifikası aldı
Erciyes Kayak Merkezi Güvenli Kayak Merkezi sertifikası aldı
Erciyes Kayak Merkezi Güvenli Kayak Merkezi sertifikası aldı

Kayak Merkezi, Türkiye, Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciyes Kayak Merkezi 'Güvenli Kayak Merkezi' sertifikası aldı - Son Dakika


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