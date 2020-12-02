Pandemide hobi olarak başladığı kaktüs yetiştiriciliği, işi oldu - Son Dakika

Pandemide hobi olarak başladığı kaktüs yetiştiriciliği, işi oldu

02.12.2020 09:52
Pandemide hobi olarak başladığı kaktüs yetiştiriciliği, işi oldu, System.String[]

ANTALYA'nın Demre ilçesinde Gözde Gezer (28), pandemi döneminde hobi olarak başladığı kaktüs yetiştiriciliğini kendisine meslek edindi.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde Gözde Gezer (28), pandemi döneminde hobi olarak başladığı kaktüs yetiştiriciliğini kendisine meslek edindi. Ailesinin de desteğiyle küçük bir sera kuran Gözde Gezer, burada yetiştirdiği kaktüsleri satmaya başladı.

Gözde Gezer, 2013 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Beyşehir Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nü bitirdi. Farklı iki şirkette çalışan Gözde Gezer, 2019 yılı sonunda işsiz kaldı. İş ararken araya pandemi süreci girdi. İş bulamayınca pandemi günlerinde kaktüs çiçekleri dikmeye başlayan Gezer, ilk etapta yetiştirdiği 20 çiçeği sosyal medyada paylaştı. Çiçeklerini satan Gözde Gezer, yeni saksı, fidan ve toprak alarak üretime yöneldi. Gezer'in ürettiği çiçeklere ardı ardına talepler gelmeye başladı. Bunun üzerine Gözde Gezer ailesinin de yardımı ile 40 metrekarelik sera kurdu. Tür konusunda Demre içinde takas yapan, dışarından ve internetten fidan almaya başlayan Gözde Gezer, kaktüs vererek, karşılığında malzeme aldı. Şu anda 200 tür kaktüs çeşidine ulaşan Gözde Gezer'in sattıklarının dışında serasında satışa hazır 500 saksı kaktüs bulunuyor.Gözde Gezer, "Pandemi sürecinde işsiz kalınca, hobi olarak ürettiğim 20 saksıdaki kaktüsler yaşamımda yeni bir dönemi başlattı. Sosyal medya yoluyla ürettiğim kaktüsleri paylaşmam, bana yeni bir iş olanağı yarattı. Şu anda yetiştirdiğim kaktüsleri 5 lira ile 65 lira arasında satıyorum. Sera dışında yetiştirdiğim çok büyükleri pazarlıkla satıyorum. Artık bu işi geliştirmeye karar verdim. Daha büyük bir sera kuracağım. Daha profesyonel olarak bu işi yapacağım. Belki şu an çok kazanamıyorum. Ama işsiz olmanın stresini üzerimden attım. Ama gelecekte bu işle geçimimi sağlayacağıma inanıyorum. Tek dileğim pandemi sürecinin bir an önce sona ermesi. Beni en çok mutlu eden insanların gelip kaktüslerimi görmesi. Sipariş vermesi. Müşterilerimin isteğine göre 'aranjman' denilen karışık saksılar hazırlıyorum. Müşterilerim beğenince çok mutlu oluyorum. 'Ama en önemlisi artık bir işim var' diyorum. Bu mutluluğun en büyüğü" dedi.


Pandemide hobi olarak başladığı kaktüs yetiştiriciliği, işi oldu
Pandemide hobi olarak başladığı kaktüs yetiştiriciliği, işi oldu
Pandemide hobi olarak başladığı kaktüs yetiştiriciliği, işi oldu
Pandemide hobi olarak başladığı kaktüs yetiştiriciliği, işi oldu
Pandemide hobi olarak başladığı kaktüs yetiştiriciliği, işi oldu

Konya Selçuk Üniversitesi, Bilgisayar, Beyşehir, Demre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pandemide hobi olarak başladığı kaktüs yetiştiriciliği, işi oldu - Son Dakika


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