Pandemide toplumun yaşadıklarını "ameliyat arası" çizdiği karikatürlerle yorumladı - Son Dakika

İki ameliyat arasında çizdiği karikatürlerini "Ameliyat Arası" kitabında paylaşan genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem, dünyayı etkileyen yeni tip koronavürüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde Türkiye'de tıp dünyasında ve toplumda yaşananları "Ameliyat Arası"nın ikinci kitabı "Covid-19"da karikatürle anlattı.

Prof. Dr. Metin Ertem, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, küçük yaşta çizgiye merakı olduğunu, çizgi romanları takip ettiğini ve o dönem amatör çizgilerinin küçük karikatür dergilerinde yayımlandığını dile getirerek, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeyken de düzenli çıkartılan Cerrahi Bülteni gazetesine ameliyatlarla ilgili karikatürler çizdiğini kaydetti.

Çizmeyi sürdüren, 2013'te ilk karikatür kitabı 84'ü, ardından 2017'de Ameliyat Arası'nın ilk kitabını yayımlayan Ertem, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kalemle kağıda çiziyor, silgiyle yanlışları ortadan kaldırıyordum. Bunlar oyalayıcı süreçlerdi. Bilgisayarda, tablette kalemle karikatür çizer hale gelmek, hataları daha çabuk telafi etmeyi sağladı ve çok daha çabuk çizer hale geldim. Önemli olan fikir. Fikir aklıma geldiğinde küçük notlar alıyorum, daha sonra bunları tablete döküyorum. İki ameliyat arasında bir süreç vardır, ikinci hastanın ameliyata alınmasına kadar geçen sterilizasyonun yapıldığı süre. O arada da çizgileri tablette karikatüre dönüştürüyorum. Her mesleğin kendi içerisinde esprileri yakalama şansı daha fazla. Ben de kendi branşım ve hekimlik mesleği içerindeki esprileri yakalamaya çalışıyorum. İkinci kitabımın adını da karikatürler iki ameliyat arasında çizildiği için 'Ameliyat Arası' koydum."

Geliri eğitim için kullanılacak

Ertem, Kovid-19 pandemisi sürecinde ameliyat olan hasta sayısının azalmasının kendisine daha fazla düşünme, gözleme ve izleme olanağı sağladığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Türkiye'de Kovid-19 vakasının görülmesinden itibaren tıbba yansıyanların yanı sıra toplumun da tıbbın içine giriyor olması bana bu süreci izleme fırsatı verdi. Kronolojik bir sıra içerisinde Türkiye'de virüsün görüldüğü mart ayından ekim ayına kadar geldik. Bu süreçte hastanelerde ve toplumsal olarak yaşadığımız sürecin komik yanlarını yakalayarak bir şeyler üretmeye çalıştım. Maske nasıl kullanılacak? Mesafe ne kadar olacak? Sinema ve tiyatrolar kapandı. Önce 15 yaş altı, sonra 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlamaları geldi. Daha sonra normalleşmeye geçildi. Kronolojik sırayı da takip ederek, bunları çizmeye çalıştım. Kitaptan elde edilecek gelir Adatepe Taş Mektep'teki eğitim faaliyetleri için kullanılacak."

Kitapta pandeminin ve koronavirüsün ne olduğu, Kovid-19 adının nereden geldiği ve aşının konuşulmaya başlamasıyla aşıların üretilme safhalarına ilişkin küçük tıbbi bilgilerin de yer aldığını aktaran Ertem, kitabı "Ekim 2020. Henüz tedavisi yok. Lütfen sosyal mesafe, maske, el temizliği." notuyla tamamladığını söyledi.

Ertem, kitapta yer alan karikatürlerin bir kısmının Acıbadem Kozyatağı Hastanesi'nde sergilendiğini dile getirerek, "Mart-Ekim arasında bir çok şey yaşadık, bazıları unutuldu. Koridordan geçen hastalarımız karikatürlere bakarak, yaşadıkları süreci hatırlar hale geliyor." dedi.

"Hekimlerimizi, sağlık sektöründe çalışanları çok iyi yetiştiriyoruz"

Prof. Dr. Metin Ertem, Kovid-19 sürecinin bir şokla başladığını ve sağlık sektörünün bocalama yaşadığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm dünyada olduğu gibi biz de bu şoku yaşadık. Diğer ülkelere bakınca daha güzel ve hızlı atlattık, onu görebiliyoruz. Bir eğitmen olarak şunu söyleyebilirim ki hekimlerimizi, sağlık sektöründe çalışanları çok iyi yetiştiriyoruz, dünya standartlarının çok çok üzerinde hekimlerimiz var. Bunu ülkemize gelen öğrenci değişimlerinden biliyorum. Bir Türk tıp öğrencisiyle Avrupa'nın bir ülkesinden gelmiş öğrencinin bilgilerini de mukayese edebiliyorum. Biz çok iyi bir konumdayız. Bu şoku daha hızlı atlatabildik. Türk milleti olarak daha pratiğiz, bunun yansımasını da bu süreçte gördük. Lütfen maskeyi çok ciddiye alalım ve sadece kendimizi korumak için değil tüm insanlığı korumak adına takalım. Hastalığı taşıyor olabiliriz ama karşımızdaki insanlara bulaştırmayalım, bu bencilliği yapmayalım."