Pandeminin golf turizmine etkisi: 210 milyon dolar kayıp - Son Dakika

Pandeminin golf turizmine etkisi: 210 milyon dolar kayıp

29.11.2020 09:25
Pandeminin golf turizmine etkisi: 210 milyon dolar kayıp, System.String[]

GEÇEN yıl golf turizminde 300 milyon dolarlık gelirle rekor kıran Antalya, pandemi nedeniyle sezonda yüzde 70 kayıp yaşadı.

GEÇEN yıl golf turizminde 300 milyon dolarlık gelirle rekor kıran Antalya, pandemi nedeniyle sezonda yüzde 70 kayıp yaşadı. 210 milyon dolarlık kaybın ardından golf turizminin gözü, aşının bulunmasıyla turizmin yeniden canlanmasında.

2019 yılında golf turizminde rekor kıran Antalya, kış ayında yaklaşık 150 bin golf turistini 5 yıldızlı tesislerde ağırladı. Türkiye'deki 22 golf sahasının 16'sını Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunduran kent, Kuzey Avrupa'dan, Asya'dan, Uzak Doğu'dan ve Amerika'dan misafirlere golf turizminde ev sahipliği yapıyor. Her yıl düzenlenen turnuvalara da ev sahipliği yapan kent, Tiger Woods, Justin Rose, Lee Westwood gibi ünlü oyuncuları da ağırladı.

Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, Türkiye'nin Avrupa ülkelerindeki golf tutkunları tarafından çok iyi bilindiğini söyledi. Sezonda Antalya'da 560 bin oyunun oynandığını kaydeden Şahin, Türkiye'de 20 golf sahasının 14'ünün Antalya'da olduğunu belirterek, 2020 yılına iyi başladıklarını, ancak pandemi nedeniyle gidişatın olumsuz etkilendiğini söyledi. Turizmin 12 aya yayılmasına golf turizminin etken olduğunu da ifade eden Şahin, "Golf turizmi için gelen turist haftada yaklaşık 1500 euro harcıyor. İklim çok güzel. Pandemi olmasaydı çok farklı olacaktı. Gelir kaybıyla birlikte moral ve motivasyon eksikliği var" dedi.Golf turizminde İngilizlerin eylül ayında yoğun ilgisiyle rakamların iyiyi işaret ettiğini kaydeden Başkan Şahin, "İspanya ve Portekiz'e gidip Türkiye'ye gelmemiş turistlerle karşılaştık. Bu sevindiriciydi. İngilizler akın etti. Sonrasında İngiltere'nin yeniden kapılarını kapatmasıyla birlikte bir anda yüzde 70'leri gören düşüş yaşadık" diye konuştu.5 yıldızlı tesislerde de sayıların düştüğünü kaydeden Başkan Şahin, 2021 yılı ilk yarısında aşı ve tedavi şekillerinin gelişmesiyle tesislerin yeniden tam kapasitede hizmet verebileceğini söyledi.

Normal zamanlarda sezonda golf turizminin 300 milyon euro gibi gelir sağladığını, ancak pandemi nedeniyle bu gelirin yüzde 70 oranında düştüğünü ifade eden Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) Türkiye Başkanı ve Maxx Royal Glof Club Genel Müdürü Cahit Şahin, "İspanya 5 milyar dolar, Portekiz 2 milyar dolar rakamlarından bahseder golf turizminde. Biz yeni golf sahalarımızla bu ülkelere biraz daha yaklaşmayı hedefliyoruz. Hava şartlarımız, fiziksel koşullarımız bu rakamları kazanmamız için uygun. Yeni tesisler bu rakamlara ulaşmamız için katkı sağlayacaktır. Turizm Bakanlığı bu aşamada çok çaba harcıyor. Öncelikle pandeminin sona ermesi lazım" dedi.


Pandeminin golf turizmine etkisi: 210 milyon dolar kayıp
Pandeminin golf turizmine etkisi: 210 milyon dolar kayıp
Pandeminin golf turizmine etkisi: 210 milyon dolar kayıp
Pandeminin golf turizmine etkisi: 210 milyon dolar kayıp
Pandeminin golf turizmine etkisi: 210 milyon dolar kayıp
Pandeminin golf turizmine etkisi: 210 milyon dolar kayıp
Pandeminin golf turizmine etkisi: 210 milyon dolar kayıp

Türkiye, Antalya, Avrupa, Golf, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Pandeminin golf turizmine etkisi: 210 milyon dolar kayıp - Son Dakika Ekonomi


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