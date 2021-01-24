Pandeminin ilacından sevindiren haber

-Sarımsak, üreticisinin yüzünü güldürüyor

Ekimi yüzde 100 artan sarımsak sofralık kıvamına geldi

Araban Sarımsağı Türkiye ihtiyacının yüzde 25'ini karşılıyor

GAZİANTEP - Pandemi döneminde özellikle bağışıklığı güçlendirdiği için yoğun rağbet gören sarımsak sofralık kıvamına geldi. Ekim alanı yüzde 100 artan sarımsak üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Gaziantep'in Araban ovasında yetişen ve tescilli ürünü olan Meşhur Araban sarımsağı pandemi dolayısıyla yoğun talep görmüştü. Fiyatının da yükselmesiyle beraber çiftçiler, bu sene daha çok alanda sarımsak ekimi gerçekleştirdi. Geçen sene yaklaşık 15 bin dönüm alanda ekimi yapılan sarımsak, bu sene 30 bin dönüm alanda ekimi gerçekleşti. Kalitesi ve aromasıyla nam salan Araban sarımsağı, Türkiye'de ihtiyacın yüzde 25'lik kısmını karşılıyor. 5. Ayda hasadına başlanacak olan sarımsak şimdiden sofralık kıvama geldi.

"Sarımsak sofralık kıvama geldi"

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Sarımsaklar şuanda çok iyi gelişmiştir. İnşallah 2 ay sonra yeşil firiklik dediğimiz sarımsağı tüm Türkiye'ye göndereceğiz. Bu sarımsak 2 ay sonra diş bağlar. Şuanda sofrada yenilebilir kıvama geldi. Sarımsak doğal antibiyotiktir. Bu mevsim Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle yetişkin bir sarımsak yoktur" dedi.

"Araban Sarımsağının özelliği"

Araban sarımsağının özellikleri hakkında konuşan Altun, "Araban sarımsağının özelliği 9 ay toprakla beslenmesidir. 8. Ayda dikimi yapılmış ta 5. Aya kadar toprakta kendisini geliştiriyor. Tescillendi patentini çıkardık" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin yüzde 25 sarımsak ihtiyacını karşılıyoruz"

Türkiye'nin yüzde 25 sarımsak ihtiyacını karşıladıklarını ifade eden Altun, "Şuanda Türkiye'nin yüzde 25 sarımsak ihtiyacını biz Araban'da üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ekimi yüzde 100 arttı"

Geçen seneye göre sarımsak ekiminin yüzde 100 arttığını belirten Altun, "Geçen seneye oranla bu sene sarımsak ekimi yüzde 100 artmış durumdadır. 30 bin dönüm arazide sarımsak ekimi gerçekleştirdik. Fıriklik dediğimiz sarımsak hasadına biz 4. Ayda başlar 5. Ayda sofralık sarımsağı toplarız" diye konuştu.