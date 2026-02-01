Ümraniye'de panelvan aracıyla bir otomobilin önünü keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak'ta Şile Otoyolu Elmalıkent ayrımları mevkisinde panelvan sürücüsünün, bir otomobilin önünü keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yaptı.
Plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücü T.D. (49) gözaltına alındı.
T.D'ye, Karayolları Trafik Kanununun "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden para cezası uygulandı.
Ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan hakkında soruşturma başlatılan sürücünün, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Panelvan Sürücüsüne Ceza
