Son Dakika Haberleri: Papa'dan Irkçı Siyasi Söylemlere Eleştiri

Papa'dan Irkçı Siyasi Söylemlere Eleştiri

34 dakika önce

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, "Tüm kötülüklerden göçmenleri sorumlu tutan ve yoksulları umutlarından mahrum eden siyasi söylemler desteklenemez." dedi.

Papa'dan Irkçı Siyasi Söylemlere Eleştiri, System.String[]
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, "Tüm kötülüklerden göçmenleri sorumlu tutan ve yoksulları umutlarından mahrum eden siyasi söylemler desteklenemez." dedi.

Papa Franciscus, Katolik Kilise'nin her yıl 1 Ocak'ta kutladığı "Dünya Barış Günü" ile ilgili mesajını, 18 Aralık Uluslararası Dünya Göçmenler Günü'nde yayımladı. "Toplumumuzun bugün, hiç olmadığı kadar barış zanaatkarlarına ihtiyacı vardır." ifadesini kullanan Papa, "ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve yolsuzluğun siyasetin utancı olduğunu" belirtti.

"Güvensizliğin hakim olduğu şu anki dönemin, insanlarda diğerlerine karşı korku tohumu ektiğini ve elimizdekileri kaybedebiliriz endişesi yarattığına" dikkati çeken Papa, ırkçı ve yabancı düşmanı siyasi söylemlerin küreselleşen dünyada insanlığın en fazla ihtiyaç duyduğu kardeşlik duygusunu tehlikeye soktuğunu vurguladı.

Barışın, geçmişi ne olursa olsun her kişiye saygı gösterme temeline dayandığının altını çizen Papa, "Tüm kötülüklerden göçmenleri sorumlu tutan ve yoksulları umutlarından mahrum eden siyasi söylemler desteklenemez." görüşünü paylaştı.

Birinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. yılının geride kaldığını hatırlatan Papa, "Kardeş savaşlarının korkunç tecrübesini bugün dünden daha iyi biliyoruz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:14 Kaynak: AA

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