Papa'dan Ukrayna İçin Barış Çağrısı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ukrayna'da bütün halkı kış soğuğuna maruz bırakan saldırıların gerçekleştiğini ve bunları üzüntüyle takip ettiğini belirterek, herkesi bu savaşı sona erdirmek için çabaları yoğunlaştırmaya çağırdı.

Vatikan'ın Aziz Petrus Bazilikası'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, duanın ardından yaptığı konuşmada Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindi.

Ukrayna'nın, son günlerde tüm halkı kış soğuğuna maruz bırakan sürekli saldırıların etkisinde kaldığını ifade eden Papa 14. Leo, "Olanları üzüntüyle takip ediyorum. Acı çekenlere yakınlığımı belirtiyor ve onlar için dua ediyorum." dedi.

Papa, "Siviller için giderek daha ciddi sonuçlar doğuran düşmanlıkların devam etmesi, halklar arasındaki uçurumu genişletiyor ve adil ve kalıcı bir barıştan uzaklaştırıyor. Herkesi bu savaşı sona erdirmek için çabaları daha da yoğunlaştırmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Bu arada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bugün sosyal medya platformlarındaki hesaplarından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın son bir hafta içindeki hava saldırılarında Ukrayna'da enerji dahil kritik ve sivil altyapıyı hedef aldığını belirtmişti.

Diğer yandan, Rusya, Ukrayna ve ABD arasında 23-24 Ocak'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de savaşı sona erdirmeye yönelik üçlü müzakereler yapılmıştı.