Papa'dan tarihi hamle! ABD seçimlerinde oy kullanmak için başvurdu - Son Dakika
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Papa'dan tarihi hamle! ABD seçimlerinde oy kullanmak için başvurdu

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Papa\'dan tarihi hamle! ABD seçimlerinde oy kullanmak için başvurdu
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ABD doğumlu Papa 14. Leo, 3 Kasım'da yapılacak ABD ara seçimlerinde posta yoluyla oy kullanmak için Illinois eyaletindeki seçim yetkililerinden pusula talep etti. ABD vatandaşlığını koruyan Papa'nın oy kullanması halinde, Amerikan siyasi seçimlerinde oy kullanan ilk görevdeki papa olarak tarihe geçeceği belirtildi. Ancak Papa'nın doldurulmuş oy pusulasının henüz seçim yetkililerine ulaşmadığı açıklandı.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek ara seçimler öncesinde dikkat çeken bir adım attı.

Chicago doğumlu Papa'nın, Illinois eyaletindeki Will County Seçim Ofisi'ne 3 Ekim'de başvurarak posta yoluyla oy kullanmak için pusula talep ettiği ortaya çıktı. Seçim yetkilileri, Papa'nın doğum adı olan Robert Francis Prevost adına yapılan başvuruyu doğruladı.

OY KULLANIRSA TARİHE GEÇECEK

2025 yılında Katolik Kilisesi'nin başına geçen Papa 14. Leo, ABD doğumlu ilk papa olma özelliğini taşıyor.

ABD vatandaşlığından vazgeçmeyen Papa'nın seçimlerde oy kullanmasının önünde yasal bir engel bulunmuyor.

Papa'nın oyunu kullanması halinde, ABD'deki siyasi seçimlere katılan ilk görevdeki papa olarak tarihe geçeceği ifade ediliyor.

OY PUSULASI HENÜZ GERİ DÖNMEDİ

Will County Seçim Ofisi yetkilileri, 29 Ekim itibarıyla Papa'nın doldurulmuş oy pusulasının kendilerine ulaşmadığını açıkladı.

Papa'nın oyunu kullanıp kullanmadığı ya da pusulayı postaya verip vermediği henüz bilinmiyor.

Vatikan'da yaşayan Papa'nın oy pusulasının, seçim işlemlerinin tamamlanması için Illinois eyaletine ulaştırılması gerekiyor.

DAHA ÖNCE DE ABD SEÇİMLERİNDE OY KULLANMIŞTI

Papa 14. Leo'nun papalık görevine gelmeden önce ABD'deki çeşitli seçimlerde oy kullandığı belirlendi.

Seçim kayıtlarına göre Papa, 2012, 2014, 2018 ve 2024 yıllarındaki genel seçimlere katıldı. Ayrıca geçmiş yıllarda hem Cumhuriyetçi Parti'nin hem de Demokrat Parti'nin ön seçimlerinde oy kullandı.

Ancak bu kez yapılacak oylama, Papa'nın Katolik Kilisesi'nin lideri sıfatıyla katılacağı ilk ABD seçimi olma ihtimali nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

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