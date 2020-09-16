Evden para kasasını çaldılar kameralara yakalandılar - Son Dakika

- Evden para kasasını çaldılar kameralara yakalandılar
GAZİANTEP - Gaziantep'te sabah saatlerinde bir evden para kasası çalan şüpheliler önce kameralara sonra polislere yakalandı.
Gaziantep'te 3 şüpheli bir evden para kasası çalarak uzaklaşmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri çaldıkları para kasası ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 10:18 - Kaynak: İHA
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