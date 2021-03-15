Para milli atıcılar, Dünya Kupası hazırlıklarını tamamladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 18-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek Para Atıcılık Dünya Kupası'nda mücadele edecek Atıcılık Milli Takımı, çalışmalarını tamamladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 18-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek Para Atıcılık Dünya Kupası'nda mücadele edecek Atıcılık Milli Takımı, çalışmalarını tamamladı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Ankara kampındaki son antrenmanını gerçekleştiren millilerin, organizasyonun düzenleneceği El-Ayn kentine gideceği belirtildi. Federasyon Başkanı Arif Ümit Uztürk'ün kafile başkanlığındaki milli takımda 10 erkek, 4 kadın sporcu yer alıyor. Teknik direktörlüğünü Kadri Akgün ve Mustafa Atalay'ın yaptığı milli takım kadrosunda şu sporcular bulunuyor: Korhan Yamaç, Erhan Coşkuner, Cevat Karagöl, Yunus Bahçeci, Murat Oğuz, Hakan Çevik, Savaş Üstün, Taha Yasin Küsmüş, Tayyar Sinankılı, Salih Yurtalan, Ayşegül Pehlivanlar, Aysel Özgan, Suzan Çevik, Çağla Baş.

Son Dakika

Her şeyi otel kayıtları ve mesajlar ortaya çıkardı! Eşini aldattığı kadını, boşanma davasında tanık olarak dinletmiş

Kimliğini kaybeden yaşlı kadının hayatı kabusa döndü! Nüfusta ölü görünüyormuş

Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi

Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler

Erik Lamela'nın Arsenal'e attığı rabona golü, dünya basınında gündem oldu

Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! "Misafir kabul etmeyin" uyarısı yapan polisi evine çaya davet etti

Evini kumarhaneye çeviren şahıstan pişkin savunma: Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız