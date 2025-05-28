Bankacılık sisteminde güvenliği artırmak amacıyla yeni bir dönem başlıyor. Artık sadece IBAN numarası girerek para gönderme devri kapanıyor; işlemler SMS doğrulamasıyla ikinci bir güvenlik katmanından geçecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dijital dolandırıcılık vakalarındaki artış nedeniyle önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Artık IBAN bilgisi girildikten sonra bankaya kayıtlı cep telefonuna gelen doğrulama kodu da işlem onayı için zorunlu hale gelecek.
1 Mart'tan itibaren bazı bankalarda başlayan uygulama, kısa süre içinde tüm bankalara yayılacak. Her para transferinde SMS ile gelen onay kodu girmeden işlem tamamlanamayacak.
BDDK'nın bu adımı, kimlik avı (phishing), sahte uygulama ve hesap ele geçirme gibi saldırılara karşı önemli bir koruma sağlayacak. Kullanıcının izni dışında gerçekleşen işlemler, bu yeni sistem sayesinde büyük ölçüde engellenecek.
Yeni sistem şu an sınırlı sayıda bankada aktif durumda. Ancak önümüzdeki haftalarda tüm bankalar BDDK'nın belirlediği takvim doğrultusunda SMS doğrulama sistemine geçiş yapacak.
BDDK, vatandaşları güçlü ve karmaşık şifreler kullanmaları konusunda uyarıyor. Ayrıca SMS ile gelen onay kodlarının asla üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğini, eski uygulama sürümlerinin güvenlik açığı oluşturabileceğini hatırlatıyor.
Son Dakika › Finans › Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor! IBAN'la para gönderme tarih oluyor - Son Dakika
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