Parası Ödenmediği Öne Sürülen Kuran-ı Kerim'lerle İlgili İyi Parti'den Açıklama Yapıldı

İYİ Parti Çankarı Bayramören Belediye Başkan Adayı Kerim Karakoç, Bursa'da internetten hac malzemeleri satan firmaya 40 bin lira borcun ödenmediği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

İYİ Parti Çankarı Bayramören Belediye Başkan Adayı Kerim Karakoç, Bursa'da internetten hac malzemeleri satan firmaya 40 bin lira borcun ödenmediği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.



Kerim Karakoç açıklamasında şunları söyledi: "Seçim çalışmaları boyunca seçmene verilmek üzere Bilenler Hac ve Umre malzemeleri isimli Bursa firmasından 40 bin liralık ürün siparişi yapılmıştır. Fakat bizim elimize ulaşan ürünler tutarı 20 bin 800 liradır. Bunların ilk etabı teslim alınmıştır. 2 parça ise kargoların hafta sonu çalışmaması halinde Bursa'dan Kırşehir otogarına verilmiştir. Fakat ilk gelen sipariş verdiğimiz ürün ile 2. gönderilen ürün arasında farklılık olması nedeni ile ürün siparişinin iptaline karar verilmiştir. Firma yetkilileri ile 27.03.2019 ve en son 29.03.2019 tarihinde görüşülmüştür. 2.parti gelen ürünlerin iade edileceği, faturanın iade kesileceği belirtilmiştir. Firma bunu kabul etmeyerek "basın yolu ile alırım" diye belirtmiştir. İftira atarak bizden yanlış gelen ürünlerin ve şu anda elimize ulaşmayan 850 adet siparişin ödemesini de talep etmektedir. Çankırı kargo şubesinden alınmayan iade edilen ürünlerimizde kendilerine ulaşmıştır. Ödemeleri toplu yapılacağından dolayı toplu fatura işlenmiştir. Firma hakkında avukatlarımız tarafından hukuki işlem başlatılacaktır"



Öte yandan İYİ Parti Başkan Adayı'nın bugüne kadar ulaşan Kuran-ı Kerim'ler ile ilgili hiç bir ödeme yapmadığı öğrenilirken, firma ve başkan arasındaki ihtilafı yargının çözeceği ifade edildi. - BURSA

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