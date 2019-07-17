"PARÇALI AY TUTULMASI" TELESKOPLA BÖYLE GÖZLENDİ
39 dakika önce
Salih Zeki SARIDANİŞMET /İSTANBUL DHA Türkiye'nin her yerinden gözlemlenebilen 'Parçalı Ay Tutulması' teleskopla İstanbul semalarında böyle görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 02:23 Kaynak: DHA
Salih Zeki SARIDANİŞMET/İSTANBUL DHA
Türkiye'nin her yerinden gözlemlenebilen 'Parçalı Ay Tutulması' teleskopla İstanbul semalarında böyle görüntülendi.
Görüntü dökümü:
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-Ayın teleskopla görüntüleri
-Detaylar
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