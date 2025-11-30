Parfüm Tesisinde Yangın: Sahibi Kalp Kriziyle Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Parfüm Tesisinde Yangın: Sahibi Kalp Kriziyle Hayatını Kaybetti

30.11.2025 19:56
Kocaeli Dilovası'ndaki parfüm tesisinde 7 işçinin öldüğü olayın sahibi kalp krizi nedeniyle öldü.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 işçinin yaşamını yitirdiği parfüm dolum tesisinin tutuklu bulunan sahibi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kocaeli'de parfüm üretim tesisinde 7 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan tesisin sahibi hayatını kaybetti.

HAPİSHANEDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Parfüm dolum tesisinde 7 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kurtuluş Oransal, fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Kalbi duran Oransal, cezaevinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülen Oransal'ın kalbi ikinci kez durdu. Doktorların tüm çabalarına rağmen Oransal hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan parfüm üretim tesisinde 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan, Hanım Gülek (52) ve vardiya amiri Tuncay Yıldız hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

Yangına ilişkin hazırlanan ön raporda, işletmede parfüm üretimi sırasında etil alkolün kazana aktarımı esnasında statik elektrik boşalması veya elektriksel temas sonucu tutuşma meydana geldiği, bunun patlama ve ardından yangını tetiklediği belirtilmişti. Yaşanan faciaya ilişkin "kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme" suçlarından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 11 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında tesisin sahibi ve oğlunun da olduğu toplam 7 kişi tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından parfüm dolum tesisinin yıkılması için çalışmalar başlamıştı.

BAKANLIK 7 KİŞİYİ AÇIĞA ALMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personelin açığa alındığını duyurmuştu.

Dilovası Belediyesi ise Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan'ı açığa almıştı.

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Dilovası, Kocaeli, 3-sayfa, Kaza, Suç, Son Dakika

