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Paris'te Ara Güler Fotoğraf Sergisi açıldı

1 saat önce

Paris'te Ara Güler Fotoğraf Sergisi açıldıPARİS - Cumhurbaşkanlığınca düzenlenen, fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı sergi, Fransa'nın başkenti Paris'te açıldı.

Paris'te Ara Güler Fotoğraf Sergisi açıldı
PARİS - Cumhurbaşkanlığınca düzenlenen, fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı sergi, Fransa'nın başkenti Paris'te açıldı.
Paris'in ünlü sanat galerisi Polka Galeri'de açılan sergiye Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve eşi Sefire Tülay Musa,Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin ve eşi Damla Ömür Tantekin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, diplomatik temsilciler, çok sayıda Türk ve Fransız sanatsever katıldı.
Ara Güler'in İstanbul fotoğraflarından oluşan sergide, bir çok ünlü simanın portreleriyle İstanbul fotoğrafları yer alıyor. Nazım Hikmet, Abidin Dino, Fikret Mualla, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Yaşar Kemal ve Aşık Veysel gibi tanınmış Türk sanatçılarının yanı sıra Jean Renoir, Salvador Dali'ye, Henri Cartier-Bresson'dan Brigitte Bardot gibi tanının yabancı simaların portreleri sergide yer alıyor.
Sergide, 71 fotoğraf ile 25 porte sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışında konuşan, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa, Türk ve Fransız davetlilerin sergiyi ilgiyle ve beğeniyle takip etmelerinin sevindirici olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanlığının girişimiyle düzenlenen Ara Güler serginin nitelikli bir sergi olduğuna değinen büyükelçi Musa, "Bu bizim hikayemiz, gerçekten Türkiye'yi insani boyutta ve farklı bir perspektiften çok güzel anlatan ve Fransız izleyicilerin beğenisine sunulan çok kaliteli ve görkemli bir etkinlik oldu." Seklinde ifade etti.
Paris'te Ara Güler Fotoğraf Sergisi açıldı
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 04:33 Kaynak: İHA
Türkiye, Fransa, Paris, Ara Güler, Güncel
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