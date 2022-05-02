Paris'te olaylı 1 Mayıs kutlaması - Son Dakika
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Paris'te olaylı 1 Mayıs kutlaması

02.05.2022 00:57
Paris'te olaylı 1 Mayıs kutlaması

Fransa'nın başkenti Paris'te sivil toplum kuruluşları ve sendikalar liderliğinde binlerce kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için sokağa inerken, polis ve anarşist gruplar arasında arbede yaşandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te sivil toplum kuruluşları ve sendikalar liderliğinde binlerce kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için sokağa inerken, polis ve anarşist gruplar arasında arbede yaşandı.

Fransa'nın Başkenti Paris'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için sivil toplum kuruluşları ve sendikalar önderliğinde binlerce kişi sokağa indi. Başkentteki La Republique Meydanı'nda (Cumhuriyet Meydanı) bir araya gelen göstericiler, Place de la Nation Meydanı'na (Ulus Meydanı) yürüdü. Barışçıl başlayan gösterilerde, siyah kıyafetler giyen ve aşırılık yanlısı anarşist grup "Kara Blok" destekçilerinin polise taş ve şişe fırlatması ile tansiyon yükseldi. Çöp konteynerlerini ateşe veren grup, ATM'lere zarar verirken, birçok iş yeri kepenk indirmek zorunda kaldı. Polis, saldırgan gruplara göz yaşarıcı gaz ile müdahale ederken, anaşist grubun arasında terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin de olduğu görüldü.

Göstericiler, geçtiğimiz günlerde ikinci dönem için seçilen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik yaşını yükseltme planını protesto ederek, "Artrit öncesi emeklilik", "60 yaşında emeklilik, fiyatları dondur" ve "Macron, çık dışarı" yazılı pankartlar taşıdı.

Genel Emek Konfederasyonu (CGT) Başkanı Philippe Martinez mitinglerden önce basına verdiği demeçte, "Bu 1 Mayıs için seferberlik ne kadar güçlü olursa, hükümetin politikaları üzerinde o kadar baskı uygulayabiliriz" ifadelerini kullanarak, "Hükümet, ücretleri artırarak satın alma gücü sorununu çözmeli" dedi.

Paris dışında Lille, Nantes, Toulouse ve Marsilya gibi diğer şehirlerde de yaklaşık 250 miting düzenlendi. Polis, yaralı ve gözaltı sayısı hakkında henüz bir açıklama yapmadı. - PARİS

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sendikalar, 1 Mayıs, Fransa, Paris, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Paris'te olaylı 1 Mayıs kutlaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Paris'te olaylı 1 Mayıs kutlaması - Son Dakika
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