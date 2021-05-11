Paris'te tahsilini yaptı, sonrada ülkesine dönüp istihdam sağladı: Ürettiği aspirle 4 ayda 150 bin lira kazanacak! - Son Dakika

Paris'te tahsilini yaptı, sonrada ülkesine dönüp istihdam sağladı: Ürettiği aspirle 4 ayda 150 bin lira kazanacak!

11.05.2021 14:24

Fransa'nın Paris Sorbonne Üniversitesi'nden 1994 yılında mezun olan Tuncelili Hava Arslan, eğitimini tamamladıktan sonra doğduğu topraklara dönerek tarım işine girdi. Arslan, Tunceli'nin Karabörk köyünde babasına ait tarlada aspir üretimine başladı. Gün boyu tarlada traktör sürerek işin başında yer alan Arslan, ''Kendi topraklarımızda ekip, Türkiye ekonomisine katkı sunmak niyetiyle buraya geldim.'' diyerek aspirin bölgeye ciddi istihdam sağlayacağını belirtti.

Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Paris Sorbonne Üniversitesi'nden mezun olan, 15 yıl da Fransa'da yaşayan Hava Arslan (48), aynı üniversitede doktora ve master çalışmalarını Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) üzerine tamamladı. Daha sonra Ankara'ya yerleşen Arslan, burada eğitim alanında çalışmalar yürüttü ve özel bir eğitim kurumunda Fransızca öğretmenliği yaptı. Hava Arslan, şehir hayatından sıkıldığı için, doğduğu topraklara dönerek tarım işine girdi. Elazığ-Tunceli sınırında olan Karabörk köyüne gelen Arslan, babasına tarlada aspir bitkisi ekimine başladı. Arslan, gün boyu tarlada traktör sürerek loğ işlemi yapıyor, akşam saatlerinde ise evine dönerek, Fransızca dil eğitimi için öğrencilerine uzaktan eğitim veriyor.

Paris'te okuyup memleketi Tunceli'ye döndü! Aspir üretiminden 4 ayda 150 bin lira kazanacak

"BÖLGEDE CİDDİ BİR İSTİHDAM YARATACAĞIMA İNANIYORUM"

Aspirin, kuraklığı seven bir bitki olduğu için tercih ettiğini ve bölgede iyi verim alacağını belirten Arslan, hasattan 4 ayda yaklaşık 150 bin lira para kazanacağını, 20 kişiye de istihdam imkanı sağlayacağını ifade etti. Pandemi sürecinde dört duvar arasında sıkıldığını ve doğduğu topraklarda üretime başlama kararı aldığını belirten Arslan, "Fransa'da, Paris Sorbonne Üniversitesi'nde coğrafya bölümü okudum. Lisansımı bitirdikten sonra, doktora çalışmalarımı GAP üzerine sürdürdüm. Kuru tarımdan sulu tarıma geçişteki adaptasyon problemlerini inceledim. Türkiye'ye geldikten sonra, Fransızca etüt merkezi kurdum ve orada Fransızca dersleri verdim. Koronavirüs sürecinde bütün dünyada doğaya dönüş başladı. Metropolde dört duvar arasında çok sıkıcı bir süreç geçti. Doğaya dönmeye ihtiyaç duydum. Köyümde de bir alt yapı vardı. Babama ait tarlalar vardı ve bunlar ekilip biçilmiyordu. Yaklaşık 250 dönümlük araziye aspir ekme kararı aldım. Önümüzdeki yıl 500 dönüme çıkmayı planlıyorum. Bölgede ciddi bir istihdam yaratacağıma inanıyorum. Çünkü genelde arpa ve buğday ekiliyor. Kilosu 1,5, 2 lirayken, aspiri 4 liraya kolaylıkla satabiliyoruz. Bu da köylünün ekonomisine ciddi bir kazanç sağlayacak" dedi.

Paris'te okuyup memleketi Tunceli'ye döndü! Aspir üretiminden 4 ayda 150 bin lira kazanacak

"TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI SUNMAK İÇİN BURAYA GELDİM"

Aspirin her sektörde kullanıldığını ve bölgeye üretim modeli olacağını aktaran Arslan, "Aspiri biodizel olarak kullanabiliyoruz. Türkiye hakikaten petrol konusunda dışa bağlı. Yemeklik yağ konusunda da dışarıya bağımlıyız. Milyar dolarlar veriyoruz yağ için. Kendi topraklarımızda ekerek, Türkiye ekonomisine katkı sunmak niyetiyle buraya geldim. Benim için de yaşam kalitesi ve lüks kavramı, doğada var olarak üretim yapmak, istihdam yaratmak. Tarlada çalıştıktan sonra, akşam evime geliyorum. Evin bahçesinde Ankara'daki öğrencilerime online ders veriyorum" diye konuştu.

Paris'te okuyup memleketi Tunceli'ye döndü! Aspir üretiminden 4 ayda 150 bin lira kazanacak
Paris'te okuyup memleketi Tunceli'ye döndü! Aspir üretiminden 4 ayda 150 bin lira kazanacak
Paris'te tahsilini yaptı, sonrada ülkesine dönüp istihdam sağladı: Ürettiği aspirle 4 ayda 150 bin lira kazanacak!
Paris'te tahsilini yaptı, sonrada ülkesine dönüp istihdam sağladı: Ürettiği aspirle 4 ayda 150 bin lira kazanacak!
Paris'te tahsilini yaptı, sonrada ülkesine dönüp istihdam sağladı: Ürettiği aspirle 4 ayda 150 bin lira kazanacak!
Paris'te tahsilini yaptı, sonrada ülkesine dönüp istihdam sağladı: Ürettiği aspirle 4 ayda 150 bin lira kazanacak!
Paris'te tahsilini yaptı, sonrada ülkesine dönüp istihdam sağladı: Ürettiği aspirle 4 ayda 150 bin lira kazanacak!
Paris'te tahsilini yaptı, sonrada ülkesine dönüp istihdam sağladı: Ürettiği aspirle 4 ayda 150 bin lira kazanacak!
Paris'te tahsilini yaptı, sonrada ülkesine dönüp istihdam sağladı: Ürettiği aspirle 4 ayda 150 bin lira kazanacak!
Paris'te tahsilini yaptı, sonrada ülkesine dönüp istihdam sağladı: Ürettiği aspirle 4 ayda 150 bin lira kazanacak!
Paris'te tahsilini yaptı, sonrada ülkesine dönüp istihdam sağladı: Ürettiği aspirle 4 ayda 150 bin lira kazanacak!

Sorbonne Üniversitesi, İstihdam, Fransa, Paris, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Paris'te tahsilini yaptı, sonrada ülkesine dönüp istihdam sağladı: Ürettiği aspirle 4 ayda 150 bin lira kazanacak! - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Elinde havai fişek patladı, kopan parmağını belediye personeli sosyal medya aracılığıyla ulaştırdı! Elinde havai fişek patladı, kopan parmağını belediye personeli sosyal medya aracılığıyla ulaştırdı! Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, "kur farkı vergisi çıkarılacağı" iddialarını doğru olmadığını açıkladı UEFA'dan TFF'ye yeni öneri: Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İstanbul'da oynatalım UEFA'dan TFF'ye yeni öneri: Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İstanbul'da oynatalım Ünlü isimler tek yürek oldu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi Ünlü isimler tek yürek oldu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi Fenerbahçe, forvet hattını yeniliyor! Giroud'nun ardından Bakambu da bitiyor Fenerbahçe, forvet hattını yeniliyor! Giroud'nun ardından Bakambu da bitiyor ''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi ''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü Dünyanın izlediği zulme Yahudilerden tepki var: İsrail savaş istiyor Dünyanın izlediği zulme Yahudilerden tepki var: İsrail savaş istiyor

Son Dakika Haberleri
14:47 Son Dakika: Şehit ailelerinin, arife ve bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacağı öğrenildi
14:41 Elinde havai fişek patladı, kopan parmağını belediye personeli sosyal medya aracılığıyla ulaştırdı!
14:37 Tataristan'daki katliamcı dehşete düşüren paylaşım: Bugün bir sürü biyolojik çöp imha edeceğim
14:33 Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, "kur farkı vergisi çıkarılacağı" iddialarını doğru olmadığını açıkladı
14:18 UEFA'dan TFF'ye yeni öneri: Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İstanbul'da oynatalım
14:02 Ünlü isimler tek yürek oldu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi
13:57 Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş
13:45 Fenerbahçe, forvet hattını yeniliyor! Giroud'nun ardından Bakambu da bitiyor
13:28 Güzel oyuncu Tuvana Türkay aslında kimdir?
13:23 Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı! Yaptığı paylaşımla yürekleri sızlattı
Son Dakika: Şehit ailelerinin, arife ve bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacağı öğrenildi Son Dakika: Şehit ailelerinin, arife ve bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacağı öğrenildi         
14:47
Tataristan'daki katliamcı dehşete düşüren paylaşım: Bugün bir sürü biyolojik çöp imha edeceğim Tataristan'daki katliamcı dehşete düşüren paylaşım: Bugün bir sürü biyolojik çöp imha edeceğim         
14:38
Yüzlerce tavuk telef oldu! Manisa'da canlı tavuk yüklü tır devrildi Yüzlerce tavuk telef oldu! Manisa'da canlı tavuk yüklü tır devrildi         
14:26
Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti         
14:13
Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş         
13:58
Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı! Yaptığı paylaşımla yürekleri sızlattı Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı! Yaptığı paylaşımla yürekleri sızlattı         
13:23
'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı! 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı!         
12:45
Önce genç kızın hayatını kabusa çevirdi, sonra aldığı cezayla uslanmadı taciz mesajlarına devam etti! Önce genç kızın hayatını kabusa çevirdi, sonra aldığı cezayla uslanmadı taciz mesajlarına devam etti!         
12:35
Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış         
11:02
İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi         
10:41
Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı         
10:30
Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin?         
09:55
Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması         
09:15
Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu         
22:35
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi         
21:49
Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü         
14:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 14:56:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Paris'te tahsilini yaptı, sonrada ülkesine dönüp istihdam sağladı: Ürettiği aspirle 4 ayda 150 bin lira kazanacak! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement