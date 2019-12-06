Son Dakika Haberleri: Park ettiği aracın yerini beğenmeyen mahalle sakinini yaraladı
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Park ettiği aracın yerini beğenmeyen mahalle sakinini yaraladı

6 saat önce

ADANA'da park ettiği aracının yerini beğenmeyen mahalle sakinini tabancayla bacağından yaralayan Serkan K. (38), tutuklandı.

Park ettiği aracın yerini beğenmeyen mahalle sakinini yaraladı, System.String[]
ADANA'da park ettiği aracının yerini beğenmeyen mahalle sakinini tabancayla bacağından yaralayan Serkan K. (38), tutuklandı.

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Serkan K., alışveriş yapmak için geldiği iş yerinin önündeki yol kenarına aracını park etti. İddiaya göre, mahalle sakinlerinden Erol F., aracın park edildiği yeri beğenmeyip, "Bizim mahallenin çocuğu böyle park yapmaz. Bu aracı kim böyle park etti?" diye bağırdı. Konuşmayı duyan Serkan K. ise iş yerinden dışarı çıkarak Erol F. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Serkan K., belindeki tabancasını çıkarıp, Erol F.'nin bacağına ateş etti.

TABANCAYLA YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bacağından yaralanan Erol F.,  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılırken, alkollü olduğu öğrenilen Serkan K. ise olay yerine yakın bir yerde olayda kullandığı tabancayla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Serkan K. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


- Adana
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:57 Kaynak: DHA
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