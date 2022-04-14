Park halindeki otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Park halindeki otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı

14.04.2022 20:14

Kırıkkale'de park halindeki otomobile arkadan gelen başka bir otomobilin çarptığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de park halindeki otomobile arkadan gelen başka bir otomobilin çarptığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Çorum D-200 kara yolu üzerindeki Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K. idaresindeki 71 EH 349 plakalı otomobil, banket içerisinde park halinde bulunan H.Y.'nin kullandığı 34 FZ 4314 plakalı Audi marka otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Fatma Reyhan K. (11), Rukiye K. (58) ve Turan K. (60) ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, kazada büyük çapta maddi hasarın oluştuğu otomobillerde tedbir aldı. Polis ve jandarma ekiplerinin burada yaptığı tahkikatın ardından iki otomobilde çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(Hasan Ay/ İHA)

Park halindeki otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı
Park halindeki otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı
Park halindeki otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı
Park halindeki otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı
Park halindeki otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı
Park halindeki otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı

YORUMLAR
500
Kamyon park halindeki tırın dorsesine çarptı: 1 yaralı Kamyon park halindeki tırın dorsesine çarptı: 1 yaralı Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki otomobillere çarptı Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki otomobillere çarptı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Park halindeki otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
20:27 20 maçta 16 gol atıyor! Fenerbahçe bu kez turnayı gözünden vurdu
20:23 Pentagon: Patlama o kadar büyüktü ki, donanma gemileri yardımına koştu
20:17 14 Nisan'da koronavirüsten 21 kişi vefat etti, 5 bin 127 yeni vaka tespit edildi
19:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
19:37 Futbolda temel kural değişiyor! Rıdvan Dilmen 14 yıl önce söylemişti
19:27 Fransa'da kadın eylemciyi salondan yerde sürükleyerek çıkardılar
19:20 Barış için yapılan maçta Galatasaray kaybetti, dostluk kazandı!
19:16 Cumhur ittifakı öğrencilerin zamdan muaf tutulmasına ilişkin teklifi kabul etti! İmamoğlu: Veto edeceğim
18:50 Öğrencilerin ulaşım zammından muaf tutulması tartışma yarattı:
18:35 Beşiktaşlı Atiba'nın ülkesindeki yatırımı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 20:43:26. #1.13#
SON DAKİKA: Park halindeki otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement