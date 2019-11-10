Park halindeki otomobile çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde arıza yaptığı için yol kenarına park edilen otomobile başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.



Ömer Kısa (57), arızalanması nedeniyle 44 KC 423 plakalı otomobilini Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yol kenarında park edip antifriz almak amacıyla yakınlardaki akaryakıt istasyonuna gitti.

Bu esnada Fehmi Kavak idaresindeki 31 FE 816 plakalı otomobil park halindeki araca arkadan çarptı.



Kazada otomobil sürücüsü Kavak ile yolcular Mehmet Kavak (22) ve Kadir Kısa (33) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada, döndüğünde park halindeki otomobiline çarpıldığını gören Ömer Kısa, büyük şaşkınlık yaşadı.