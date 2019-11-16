Son Dakika Haberleri: Park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki çift, yaralandı
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Park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki çift, yaralandı

6 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobil, yol kenarında bulunan park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

Park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki çift, yaralandı, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobil, yol kenarında bulunan  park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Cengiz ve eşi Sahire Aslan ağır yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Aydın- Denizli yolundaki fabrikanın önünde meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne giden Cengiz Aslan yönetimindeki 68 AG 880 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 38 ZU 191 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobildeki sürücü Aslan ve eşi Sahire Aslan ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki 2 yaralıyı çıkardı. Yapılan ilk müdahalelerinin ardından sağlık görevlilerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan çiftin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.TIR sürücüsü Cemal G., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere merkeze götürüldü.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:31 Kaynak: DHA
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