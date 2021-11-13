ŞANLIURFA - Park halindeyken hareket eden minibüsün yoldan geçen minibüsle çarpışma anı kamerada - Son Dakika

Şanlıurfa'da park halindeyken hareket eden minibüsün yoldan geçen minibüsle çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Şanlıurfa - Akçakale kara yolunun 15'inci kilometresindeki akaryakıt istasyonunda park halinde olan 63 UC 212 plakalı minibüs, geriye doğru hareket etmeye başladı.
Trafiğin yoğun olduğu kara yoluna çıkan minibüs, yoldan geçen 63 TC 540 plakalı minibüsle çarpıştı, ardından yolun karşısındaki sulama kanalının koruma tellerine çarptı.
Yaralananın olmadığı kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, kara yolunda ulaşımı kontrollü sağladı.
Kayıtlarda park halindeki minibüsün geriye doğru hareket etmesi ve yoldan geçen minibüsle çarpışması yer alıyor.
Kaynak: AA
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