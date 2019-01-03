Son Dakika Haberleri: Parke ve Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Parke ve Yol Çalışmaları Devam Ediyor

44 dakika önce

BArtın Belediyesi ekipleri parke ve yol çalışmalarına devam ediyor.

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BArtın Belediyesi ekipleri parke ve yol çalışmalarına devam ediyor.

Bartın Belediyesi'ne bağlı ekipler yol düzenleme çalışmalarına Gölbucağı Mahallesi Stadyum Sokak'ta devam ediyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan Stadyum Sokak parke taşlarla yeninden düzenleniyor.

Çalışma hakkında açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, altyapı ihtiyaçlarının karşılandığı her noktada sıcak asfalt ya da parke taşlarla yol düzenleme çalışmaları yapıldığını söyledi.

Akın açıklamasında " Ekiplerimiz altyapı çalışmaları tamamlanan her noktada yol düzenleme çalışmaları yapıyor. Yol çalışmalarının ardından ise kaldırımları oluşturarak vatandaşlarımız için çok daha iyi bir ulaşım imkanı sağlamış oluyoruz. Ekiplerimizin bir kısmı Mezbaha Sokak'ta yol düzenleme çalışması yaparken bir kısmı ise Stadyum Sokak araç yolunu parke taşlarla yeniden düzenliyor. Burada ki çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:26 Kaynak: İHA

Cemal Akın, Bartın, Güncel
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