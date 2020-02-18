Parkı kayak pistine çeviren sporcular yarışlara hazırlanıyor - Son Dakika

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenecek olan Kayaklı Koşu Ligi 2. Etap yarışlarına katılacak olan sporcular yoğun kar yağışını fırsata dönüştürüp piste çevirdikleri parkta antrenman yapıyor.



28 Şubat-1 Mart 2020 tarihlerinde Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum'un ev sahipliğinde düzenlenecek olan Kayaklı Koşu Ligi 2. Etap yarışlarına katılacak olan 7 sporcu Erzincan merkez Fatih Mahallesi'ndeki bir parkı kendi imkanları ile piste dönüştürdü. Geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışını fırsata çeviren sporcular, Antrenörleri Mehtap Baştuğ'un gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Engebeli ve dağlık arazide kayakla yapılan uzun mesafeli kayaklı koşu dayanıklı olmayı gerektirdiğinden çalışmalarına hız kesmeden devam eden sporcular, 2,5 ve 5 kilometrelik parkurlarda ter dökecek. Çalışmalarına düz alanda devam ettiklerini belirten Kayak Antrenörü Mehtap Baştuğ, Erzincan'a çok kar yağdığı için antrenmanları parkta yapabildiklerini kaydetti.



Antrenmanlar hakkında bilgiler veren Baştuğ, "Erzincan Gençlik İl Spor Müdürlüğünde kayak antrenörlüğü yapıyorum. Şu an burada antrenman yapıyoruz. Normalde Ergan Dağı'nda yapıyorduk ama Erzincan'a çok kar yağdığı için bu alanda da antrenman yapabiliyoruz. Kayaklı Koşu Ligi 2. Etap müsabakası var Erzurum'da onun için çalışmalarımızı yapıyoruz. Kayaklı koşu yarışmalarında iniş ve düzlük lazım o yüzden şu anda düzlükte antrenmanımızı yapıyoruz. Müsabakaya 7 sporcu ile gideceğiz ama diğerlerinin müsabakası olmadığı için geçiş döneminde normal koşularla devam ediyorlar. Şu an biz müsabakaya girecek olan sporcularımız üzerinde yoğunlaşıyoruz. Şu anda hepsi ilk 10'a giriyorlar. Türkiye şampiyonasında ilk 3'e giren kızımız da var. Bu müsabakalarda ilk 3'e girecek sporcularımız olacaktır" diye konuştu. - ERZİNCAN