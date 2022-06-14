Olay Mesudiye Mahallesi Şehit Er Ahmet Yaşar Sokakta bulunan parkta meydana geldi. Vatandaşlar, geçmeye çalışırken parkın koruma tellerine sıkışan köpeği fark ettiler. Acılar içinde bağıran köpeğin kurtarılması için İnegöl itfaiyesine haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan köpeği kısa sürede kurtardılar. Köpeğin kurtarılma anı bir vatandaşın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı. Kurtarılan köpek doğaya salındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Parkın koruma tellerine sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

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