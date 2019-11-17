Son Dakika › 3. Sayfa › Parkta baygın bulunan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
Parkta baygın bulunan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti
6 saat önce
Samsun'da parkta bekçiler tarafından baygın halde bulunan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:48 Kaynak: İHA
Samsun'da parkta bekçiler tarafından baygın halde bulunan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıtpark içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bekçiler tarafından parkta baygın halde bulunan İsmail Çelebi (61) 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı adamın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Motosiklet çarptı, otomobil üstünden geçti! Dehşete düşüren anlar kameraya böyle yansıdı Uzman çavuş ve eşinin katili, kayınbirader çıktı Arkadaşlarıyla pikniğe giden kişi, kayboldu! AFAD, AKUT ve jandarma genci arıyor Mardin'de 5 köpek yavrusunu çuvala koyup lağım çukuruna attılar