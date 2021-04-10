Son dakika haberi: Parmağa sıkışan yüzüğü hastanede itfaiyeciler çıkardı - Son Dakika

Son dakika haberi: Parmağa sıkışan yüzüğü hastanede itfaiyeciler çıkardı
10.04.2021 16:37
Son dakika haberler: Amasya'da yabancı uyruklu bir kadının parmağına sıkışan yüzük, başvurduğu hastaneye çağrılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Amasya'da yabancı uyruklu bir kadının parmağına sıkışan yüzük, başvurduğu hastaneye çağrılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Suriye uyruklu bir kadın elinin şişmesi sonucu sağ el parmağına taktığı yüzük sıkıştı. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine giden kadının parmağındaki yüzük çıkarılamayınca Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek endişeyle kendilerini izleyen kadının parmağındaki yüzüğü bir süre sonra çıkarmayı başardı. - AMASYA
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