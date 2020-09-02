Parmağı pencere kilidine sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde 10 yaşındaki Emircan Güçlü, pencerenin kilit aparatıyla oynarken parmağı sıkıştı.

Nevşehir 'de parmağı pencere kilit aparatına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

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