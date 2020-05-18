Parmağına civata sıkıştı - Son Dakika

Şanlıurfa'da parmağına civata sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince çıkarıldı.



Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa kent merkezinde yaşandı. 13 yaşındaki Mehmet Halil T. evde oyun oynadığı sırada sağ elinin orta parmağına taktığı civatayı bir süreliğine çıkaramayınca aile çocuğunu Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hastanede çağrılan itfaiye ekipleri çocuğun parmağına sıkışan civatayı spiral ile keserek çıkardı. Parmağında morluk oluşan çocuk sağlık ekiplerinin tedavi etmesi sonrası evine gönderildi. - ŞANLIURFA