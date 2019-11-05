Son Dakika Haberleri: 'Parmak Çocuk' Fenerbahçe idmanında
Son Dakika Spor 'Parmak Çocuk' Fenerbahçe idmanında

'Parmak Çocuk' Fenerbahçe idmanında

6 saat önce

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.30'da başladı.

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Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.30'da başladı. İlk bölümü basına açık yapılan antrenman ısınma hareketleri ve koşu ile başladı. Sarı-lacivertliler daha sonra pas çalışması ile idmanı sürdürdü. Basına kapalı bölümde ise taktik ve bireysel çalışma gerçekleştirildi.


Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Hasan Ali Kaldırım tedbir amaçlı olarak özel program dahilinde salonda çalışırken, tedavisi süren Adil Rami sahada düz koşu yaptı. Max Kruse ise idmanda yer almadı.


'PARMAK ÇOCUK' İDMANI TAKİP ETTİ


Sarı-lacivertlilerin idmanını 'parmak çocuk' İlker Bayrak tesislerden takip etti. Fenerbahçe İnegöl Derneği, sarı-lacivertlilerin idmanına özel bir misafir getirdi. Milyonda bir görülen kemik deformasyonu hastalığı bulunan 14 yaşındaki İlker Bayrak, antrenmanı Samandıra'da izledi. Antrenman öncesinde futbolcularla bir araya gelen İlker, oyuncularla bir süre sohbet edip vakit geçirdi. İlker, hayranı olduğu Volkan Demirel ile de görüştü. Demirel, İlker ile yakından ilgilendi.

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Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Samandıra, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:13 
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