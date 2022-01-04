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Parti aracında uyuşturucuyla yakalanmışlardı! CHP İl Başkanı'nın oğulları tutuklandı - Son Dakika

Parti aracında uyuşturucuyla yakalanmışlardı! CHP İl Başkanı'nın oğulları tutuklandı

04.01.2022 19:53

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık'ın çocukları CHP'ye ait araçta sentetik uyuşturucu ile yakalanmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Savcılığın karar itiraz etmesinin ardından gözaltına alınan Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Aralık 2021 tarihinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 80 HH 100 plakalı aracı şüphe üzerine durdurdu. Aracın CHP Osmaniye il teşkilatına ait olduğunu tespit eden ekipler, araç içinde bulunan şahısların uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmaktan suç kayıtları olduğunu belirledi.

Savcılık itiraz etti, uyuşturucuyla yakalanan CHP İl Başkanı'nın oğulları tutuklandı

CHP İL BAŞKANI'NIN OĞULLLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Durdurulan aracın içinde bulunan ve uyuşturucu ticaretinden kaydı bulunan Metin Tamer Aşık ile uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunan Çetin Aşık'ın CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları olduğu öğrenildi. Araç içinde yapılan aramada iki kardeşe ait 158 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, Metin Tamer Aşık ve Çetin Aşık, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık adli kontrol şartıyla olay günü serbest bırakılmıştı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Soruşturmayı yürüten savcılık Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık'ın serbest kalmasına itiraz etti. Bugün yeniden gözaltına alınan Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP İL BAŞKANI GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Öte yandan, CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık, çocuklarının CHP'ye ait araçta sentetik uyuşturucu ile yakalanmalarının ardından görevinden istifa etmişti.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Aşık, Osmaniye, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Parti aracında uyuşturucuyla yakalanmışlardı! CHP İl Başkanı'nın oğulları tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Parti aracında uyuşturucuyla yakalanmışlardı! CHP İl Başkanı'nın oğulları tutuklandı - Son Dakika
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