Parti Kraliçesi Filmi

Yıllardır hayatına ev kadını olarak devam eden Deanna, kocası ondan ayrılınca büyük bir aydınlanma yaşar. Ona dair ne varsa çöpe atan ve hayata yeniden başlamaya karar veren Deanna, yıllardır kendisini pişman hissetmesine neden olan duygularının üzerine gider ve koleje geri dönmeye karar verir. Üstelik kızı ile aynı okula hatta onunla aynı sınıfa girer. Yeni bir dünya ile tanışan ve kısa sürede kampüs yaşantısına kendisini kaptıran Deanna, geçirdiği özgürlük ve eğlence dolu bir yılda kendini yeniden keşfeder.

Yönetmen: Ben Falcone

Senaryo: Ben Falcone, Melissa McCarthy

Oyuncular: Melissa McCarthy, Matt Walsh, Molly Gordon, Ben Falcone, Jacki Weaver, Stephen Root, Maya Rudolph, Steve Falcone, Michael D. McCarthy, Chris Cavalier, Gillian Jacobs, Adria Arjona, Jessie Ennis, Flynn Falcone, Julie Coile, Heidi Gardner, Debby Ryan, Yani Simone, Chris Parnell, Julie Bowen, Karen Maruyama, Jimmy O. Yang, Luke Benward, Mac Alsfeld, Damon Jones, Karina Delbeau-Charles, Michele Jang, Kevin Gutierrez, Steve Mallory, Courtney Patterson, Nat Faxon

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Life of the Party

Yapımcı Firma: Warner Bros

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 105 dk.

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



Parti Kraliçesi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.



