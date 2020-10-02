Paşanın Melekleri evinde sahaya çıkıyor - Son Dakika

Paşanın Melekleri evinde sahaya çıkıyor

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ne Konyaaltı galibiyetiyle başlayan Muratpaşa Belediyesi, 2'nci hafta maçında, kendi evinde, Anadolu Üniversitesi'yle karşılaşacak.

Paşanın Melekleri evinde sahaya çıkıyor, System.String[]

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ne Konyaaltı galibiyetiyle başlayan Muratpaşa Belediyesi, 2'nci hafta maçında, kendi evinde, Anadolu Üniversitesi'yle karşılaşacak.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig'e, Antalya derbisinde karşı karşıya geldiği Konyaaltı Belediyesi galibiyetiyle başlayan Muratpaşa Belediyespor, pazar günü Anadolu Üniversitesi'ni ağırlayacak. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak ligin 2'nci hafta karşılaşması saat 15.00'de başlayacak. Covid-19 önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak karşılaşmayı Burdur bölgesi hakemlerinden Gökhan Keskin ve Orhan Keskin yönetecek.

Muratpaşa'da karşılaşma öncesi tüm hesaplar, kendi evinindeki ilk maçı kayıpsız atlatmanın üzerine kuruldu. Paşanın Melekleri, ilk maçında Yenimahalle Belediyesi'ne 20-36 kaybeden Anadolu Üniversitesi'ni Antalya'dan da puansız gönderip zorlu fikstür öncesi moral depolamak istiyor. - ANTALYA

Paşanın Melekleri evinde sahaya çıkıyor

Anadolu Üniversitesi, Muratpaşa, Hentbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 12:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Paşanın Melekleri evinde sahaya çıkıyor - Son Dakika Spor

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