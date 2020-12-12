Paşanın melekleri galibiyet serisi 3 maça çıkardı - Son Dakika

Paşanın melekleri galibiyet serisi 3 maça çıkardı

12.12.2020 17:03
Paşanın melekleri galibiyet serisi 3 maça çıkardı, System.String[]

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'in 10'uncu hafta maçında deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 19-31 mağlup etti.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'in 10'uncu hafta maçında deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 19-31 mağlup etti. Paşanın Melekleri, bu karşılaşmanın ardından ligde galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin 10'uncu hafta maçında Aksaray Belediyespor'la karşı karşıya geldi. Aksaray Spor Salonu'nda oynan karşılaşmayı Galip Uzun ve Abdurrahman Sefa Doğan hakem ikilisi yönetti.

Paşanın Melekleri, karşılaşmada ilk yarıyı 8-17 önde tamamlarken ikinci devrede temposunu sürdürdü ve Aksaray deplasmanından 19-31 galip ayrıldı. Muratpaşa'da takımın pivotları maça damga vuran isimler oldu. İrem Köseler'in 6 sayı kaydettiği maçı, takımın 22 yaşındaki pivotu Cansu Akalın da 5 golle tamamladı. Muratpaşa Belediyespor, bu karşılaşmanın ardından ligde galibiyet serisini 3 maça çıkardı ve puanını 10'a yükseltti.

Muratpaşa Belediyespor, Süper Lig'de bu hafta, 16 Aralık Çarşamba, 8'inci hafta erteleme maçında, deplasmanda Üsküdar Belediyesi'yle karşılaşacak. Paşanın Melekleri, 20 Aralık Pazar günü ise kendi evinde oynayacağı Sivas Belediyesi maçıyla ligde ilk yarıyı tamamlayacak. - ANTALYA

Paşanın melekleri galibiyet serisi 3 maça çıkardı
Paşanın melekleri galibiyet serisi 3 maça çıkardı

Spor Toto Süper Lig, Muratpaşa, Hentbol, Aksaray, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Paşanın melekleri galibiyet serisi 3 maça çıkardı - Son Dakika Spor


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