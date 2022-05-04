Paşinyan, demokrasinin Ermenistan'ın en önemli unsuru olduğunu söyledi - Son Dakika
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Paşinyan, demokrasinin Ermenistan'ın en önemli unsuru olduğunu söyledi

04.05.2022 18:20
Paşinyan, demokrasinin Ermenistan'ın en önemli unsuru olduğunu söyledi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, demokrasinin ülkenin en önemli unsuru olduğunu ve bunu sürdüreceklerini bildirdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, demokrasinin ülkenin en önemli unsuru olduğunu ve bunu sürdüreceklerini bildirdi.

Ermenistan'ın resmi ajansı Armenpress'e göre, Paşinyan Ulusal Meclis'te konuştu.

Demokrasinin Ermenistan'ın en önemli unsuru olduğunu ve bunu sürdüreceklerini belirten Paşinyan, "Demokrasiyi asla hükümetin veya devletin zayıflığı olarak yorumlamanızı istemiyorum." dedi.

Paşinyan, hükümet karşıtı protestolara değinerek, "Muhalefetteki meslektaşlarımız bir zamanlar yürüdüğümüz için bizimle alay etti ama şimdi onlar yürüyüş yapmaya karar verdi." diye konuştu.

Öte yandan, muhalefet liderlerinden Ishkhan Saghatelyan, parlamento binasını ele geçirmeyi planladıklarına dair iddiaları yalanladı.

Saghatelyan, "Hiçbir binaya el koymayacağız, provokasyon yapmayacağız." ifadesini kullandı.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi (NSS), bugün, ülkede 1 Mayıs'tan itibaren hükümet karşıtı protestolarını artıran göstericilerin parlamento binasını oturum sırasında ele geçirmeyi planladığına dair güvenilir istihbarat edindiğini bildirmişti.

Erivan'da kamyonlarla yollar kapatıldı

Ermenistan Kamu Radyosunun haberine göre, hükümet karşıtı göstericiler kamyonlarla Erivan'daki birçok yolda kontak kapattı.

Polislerin müdahalesiyle tüm yollar ulaşıma açıldı.

Diğer yandan, Erivan'daki Fransa Meydanı'nda hükümet karşıtı protestolar sürüyor.

Polis, önceki günkü gösterilerde 189, dünkü gösterilerde de 237 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası, Ermenistan hükümetinin bölgede izlediği siyaseti protesto eden ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen muhalifler, 1 Mayıs'tan bu yana Erivan sokaklarında bir araya geliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Paşinyan, demokrasinin Ermenistan'ın en önemli unsuru olduğunu söyledi - Son Dakika


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