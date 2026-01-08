Paşinyan: Ermenistan-Azerbaycan Ticaret Gelişiyor - Son Dakika
Politika

Paşinyan: Ermenistan-Azerbaycan Ticaret Gelişiyor

08.01.2026 17:09
Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın karşılıklı ürün listelerini paylaştığını açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan düzenlediği basın toplantısında, "Ermenistan ile Azerbaycan, alım-satımı mümkün olan ürünlerin listesini karşılıklı olarak paylaştı" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün düzenlediği basın toplantısında Ermenistan-Azerbaycan arasındaki barış süreci dahil ülke iç gelişmelerine değindi. Paşinyan, özellikle Ermenistan ile Azerbaycan'ın alım satımı mümkün olan ürünlerin listesini karşılıklı olarak paylaştığını ifade ederek Ermenilerin Katolikosu II. Garegin'in görevden alınmasına yönelik mekanizmayı ve Azerbaycan'dan benzin ithalatına ilişkin anlaşmanın ayrıntılarını açıkladı. Ermenistan ile Azerbaycan'ın alım satımı mümkün olan ürünlere değinen Paşinyan, "Şu anda Ermenistan ile Azerbaycan arasında, hangi ürünlerin satılması ve hangilerinin alınmasıyla ilgilenildiğine dair potansiyel ürün listelerinin karşılıklı olarak değiş tokuş edilmesine yönelik süreçler var. Süreç devam ediyor; yeni bir gelişme olduğunda öğreneceksiniz. Bildiğim kadarıyla taraflar ön ürün listelerini paylaştı, şu an inceleme süreci sürüyor" dedi.

"Bu pazar ve bu imkan herkese açık"

Paşinyan, Azerbaycan ile sevkiyat üzerine nasıl anlaştıklarını da anlatarak "Başbakan yardımcılarının görüşmesi sırasında Azerbaycan Başbakan Yardımcısı, Azerbaycan'ın petrol ürünleri satmaya hazır olduğunu ifade etti. Daha sonra iki tarafın şirketleri birbiriyle temas kurdu" ifadelerini kurdu. İlk sevkiyatın ardından boykot durumu yaşandığını ifade ederek benzin satmayı reddedenler olduğunu kaydeden Paşinyan, "Bu da bizim ilk baştaki endişe ve kaygımızın haklı olduğunu gösterdi. Şimdi herkes için daha net olacağını düşünüyorum, bu pazar ve bu imkan herkese açık ve isteyen herkes bundan yararlanabilir" açıklamasını yaptı.

"II. Garegin de ayrılmak zorunda kalacak"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ulusal gelişmelerine de değinerek "II. Garegin'in görevden ayrılma süreci sarsıntısız, hoşgörüsü ve sevgiyle yürütülmelidir" dedi. Ermenilerin Katolikosu II. Garegin'in görevden ayrılmayı düşünmediğini vurgulayan Paşinyan "Biz II. Garegin'in niyetini değiştirecek şekilde hareket etmeye hazırlanıyoruz. (Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı) Serj Sarkisyan'ın da ayrılma niyeti yoktu, ancak ayrılmak zorunda kaldı; aynı şekilde Ktrıç Nersisyan da (II. Garegin) ayrılmak zorunda kalacak" açıklamasını yaptı.

Paşinyan, 10 Haziran'da yeni katolikos seçimlerinin düzenlenmesi yönünde somut adımlar atılması için bir koordinasyon konseyi kurulmasını önermiş, kilise mensupları da Paşinyan'ı kilise karşıtı bir kampanya başlatmakla suçlamıştı. Ermeni Apostolik Kutsal Kilisesi Reform Konseyi, ilk toplantısını 7 Ocak'ta gerçekleştirmişti. - ERİVAN

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Ermenistan, Politika, Ekonomi, Son Dakika

