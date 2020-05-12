Patates üreticisinde fiyat düşecek korkusu - Son Dakika

Koronayı yenip plazma bağışladı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde yeni tip koronavirüs tanısı konup hastalığı yenen devlet memuru diğer hastalara umut olmak için plazma bağışı yaptı

ADANA - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde yeni tip korona virüs tanısı konup hastalığı yenen devlet memuru, diğer hastalara umut olmak için plazma bağışı yaptı.

İki çocuk babası 40 yaşındaki Ersin Atan yaklaşık bir ay önce evinde ani gelişen ateşlenme sonucu rahatsızlandı. Atan, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde tedavi altına alındı. Yapılan tetkikleri sonucunda yeni tıp korona virüs tanısı konan Atan, gördüğü tedavi sonucunda sağlığına kavuştu. Atan hastalığı yendikten sonra diğer şifa bekleyen hastalara umut olabilmek adına Sağlık Bakanlığına 'immün plazma' bağışçısı olmak için kayıt yaptırdı. Yapılan işlemler sonucunda da Ersin Atan'dan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kan Merkezi'nde plazma tedavisi için bağış alındı. Balcalı Hastanesi'nde ilk kez yapılan immün plazma bağışı da başarıyla gerçekleştirildi.

İmmün plazma bağışçısı Atan, evinde otururken birden ateşlendiğini ve Balcalı Hastanesi'ne başvurduğunu hastalık süresince umudunu hiç kaybetmediğini belirterek doktor ve diğer sağlık çalışanlarının üsten gayreti ile bu süreci atlattığını dile getirdi.

Hastalık sürecini atlattıktan sonra vicdani bir sorumluluk olarak bağış yapmaya karar verdiğini ifade eden Atan, bağışla diğer şifa bekleyen hastalara fayda sağlanacağına inandığına belirterek, "Bu hastalığı atlatmış ve uygun olan tüm hastalarımıza da gönüllü olarak bağış yapmalarını öneriyorum" diye konuştu.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür ise genel süreci en başından bu yana Başhekimlik, Bilim Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova ile birlikte hastaneye gelen korona virüs hastalarını sağlığına kavuşturmak için mücadele ettiklerini söyledi. Doç. Dr. Kömür, mevcut hastaların bu süreçte sağlığına kavuşmasının yanında aynı zamanda immün plazma bağışçısı olup diğer şifa bekleyen hastalara umut olmasından da son derece mutlu olduğunu ifade etti.