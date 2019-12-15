PATENLİ ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika
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PATENLİ ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

6 saat önce

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha Bostancı sahil yolunda otobüsün arkasına tutunan 3 patenli çocuğun yürekleri ağıza getiren tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

PATENLİ ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA, System.String[]

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha

Bostancı sahil yolunda otobüsün arkasına tutunan 3 patenli çocuğun yürekleri ağıza getiren tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Bostancı sahil yolunda akşam saatlerinde bir otobüsün arkasına tutunan 3 patenli çocuğun tehlikeli yolculukları, yürekleri ağıza getirdi. Trafikte bulunan araç sürücüleri tarafından görüntülendiklerini fark eden çocuklar, kameraya el sallamayı ihmal etmedi. Bir süre otobüsün arkasında ilerleyen patenli çocuklar daha sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

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-Patenli çocukların otobüse tutunarak ilerlemesi

-patenli çocukların kameraya el sallaması


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:41 Kaynak: DHA
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