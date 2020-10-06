Patentli 'fanus kafe', sosyal mesafeyi gözetenlerin ilgisini çekti - Son Dakika

Patentli 'fanus kafe', sosyal mesafeyi gözetenlerin ilgisini çekti

SİVAS'ta, kışın müşterilerin soğuktan korunması için yapılan 'iglo' tarzı cam fanuslu ve sosyal mesafeli tasarımlı kafe, koronavirüs sürecinde ilgi görüyor.

Patentli 'fanus kafe', sosyal mesafeyi gözetenlerin ilgisini çekti, System.String[]
SİVAS'ta, kışın müşterilerin soğuktan korunması için yapılan 'iglo' tarzı cam fanuslu ve sosyal mesafeli tasarımlı kafe, koronavirüs sürecinde ilgi görüyor. Patenti alınan ve müşterileri birbirinden ayıran kafe, temas yoluyla koronavirüs bulaşmasına karşı koruma sağlıyor. Kafeye gelenler, cam fanuslar içinde sosyal mesafeli olarak oturabiliyor. İşletmeci Yunus Yıldız, " Türkiye'de şu anda böyle bir konsept yok. Patenti de bize ait. Pandemi sürecinde de çok işe yaradı" dedi.

Sivas'ta kafe işletmecisi Yunus Yıldız, geçen yıl kış aylarında soğuk havadan müşterilerini korumak için bahçesine 'iglo' tarzı cam fanuslu alanlar yaptırdı. O dönem ilgi gören kafe, koronavirüs sürecinin yaşanmasıyla birlikte bu kez müşterilerin birbiriyle temasını azaltma görevi üstlendi. Müşterilerin aynı ortam içinde oturmasını engelleyen kafede, bu sayede hastalığın bulaşmasını engelliyor. Kafeye gelenler, birbirleriyle hava teması olmadan cam fanuslar içinde sosyal mesafeli olarak oturabiliyor. 12 fanusun bulunduğu kafe, havadan dron ile de görüntülendi.

'PATENTİ BİZE AİT'Kafenin Türkiye genelinde farklılık gösterdiğini belirten işletme sahibi Yunus Yıldız, "Türkiye'de şu anda böyle bir konsept yok. Bu konseptin patenti de bize ait, çünkü fikir tamamen bize aittir. Sivas'ın yaz geceleri bile soğuk oluyor. Bununla ilgili ne yapabiliriz diye düşündük ve cuppalar ortaya çıktı. Kışın da dahil olmak üzere insanlar kendi aileleri ve arkadaşları ile diğer masalardan bağımsız olarak hem sosyal mesafeye uymuş oluyor hem de diğer masalardan rahatsız olmuyorlar. Kapalı ortam olduğu için serin havalarda daha çok tercih ediliyor. Sonbahar ve kışın özellikle daha fazla talep alıyoruz. Bununla beraber Türkiye'nin diğer illerinden de talep var. Onlar da kendi illerinde bir farklılık oluşturmak istiyorlar. Hem kendi iş potansiyellerini artırmak için, hem insanlara daha farklı bir ortam sunmak için bu cuppalardan istiyorlar. Biz de elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Pandemi sürecinde mekanımıza ayrı bir ilgi oldu. İnsanlar çocuklarıyla, bebekleriyle gelip, kendi cuppalarında oturup zaman geçirebiliyorlar ve hiçbir şekilde rahatsız olmuyorlar ve korkmuyorlar. Bunun dezenfektasyonunu zaten bizler yapıyoruz. Her müşteriden sonra mutlaka cuppalarımızı dezenfekte ediyoruz" dedi. 'STERİL BİR ORTAMI VAR'Kafenin daimi müşterilerinden olan Ahmet Caner Karabağ (21), "Burası samimi bir mekan. Kendine ait bir alanının olması güzel, etrafı rahatsız etmeme anlamında hoş oluyor. Hoş bir dekoru var, servisi güzel, personeli güzel sevdiğimiz bir alan. Lokal bir alan olduğu için dışarıyla pek bağlantın olmuyor. İnsan çıkarken de maske takınca virüs sürecinde daha rahat, daha güvende hissediyor" diye konuştu. Cihat Emre Toprak (27) ise, "Kafenin ortamı rahat, güzel seviyoruz. Özel, steril bir ortamı var, etrafın kişiye ait olması daha güzel arkadaşlarımızla rahat oluyoruz, bizi rahatsız eden kimse olmuyor ya da farklı insanlarla muhatap olmak zorunda kalmıyoruz. Hizmeti güzel, manzarası güzel, sevdiğimiz bir ortam. Sivas'ta böyle bir mekan yok bunun için de sık sık tercih ettiğimiz bir yer" dedi. 'MANZARASI GAYET GÜZEL'Koronavirüs sürecinde kafeyi sıklıkla tercih ettiğini belirten Ahmet Kemal Yaman (25), "Burası sevdiğimiz bir mekan. Özellikle Sivas'ın güzelliklerini görebileceğimiz, üzerinden kuş bakışı bakabileceğimiz bir mekan. Bunun dışında son zamanlarda yaşadığımız bir salgın var. Bu süreçte özellikle buradaki izole ortam için tercih etmekteyiz. Dışarıdan gelen arkadaşlarımızı getirdiğimiz bir mekan. Hizmetlerinden memnunuz. Kafe olarak egzotik bir ortam arayan varsa, Sivas'ın doğal güzelliklerini görmek isteyenler varsa buraya gelebilirler" şeklinde konuştu.Müşterilerden Emre Ekiz (23) de, "Devamlı geldiğim, tek tercih ettiğim bir yer. Özellikle pandemi sürecinde sosyal mesafe ve fanuslardan dolayı, ayrıca sürekli dezenfekte yapılması bize burayı tercih ettiriyor. Hizmeti çok güzel, her şeyi dört dörtlük. Kendimizi güvende hissediyoruz. Pandemi sürecinde insanların rahatlıkla tercih edebileceği bir yer. Manzarası da gayet güzel" dedi.

Kübra Ekiz (35) ise, "Sivasımızın gözde mekanlarından. Kafe olarak güzel bir mekan, ortam güzel, beğeniyoruz. Pandemiden dolayı güvenli bir yer, her zaman geliyoruz" diye konuştu.


- Sivas
Patentli 'fanus kafe', sosyal mesafeyi gözetenlerin ilgisini çekti
Patentli 'fanus kafe', sosyal mesafeyi gözetenlerin ilgisini çekti
Patentli 'fanus kafe', sosyal mesafeyi gözetenlerin ilgisini çekti
Patentli 'fanus kafe', sosyal mesafeyi gözetenlerin ilgisini çekti
Patentli 'fanus kafe', sosyal mesafeyi gözetenlerin ilgisini çekti
Patentli 'fanus kafe', sosyal mesafeyi gözetenlerin ilgisini çekti
Patentli 'fanus kafe', sosyal mesafeyi gözetenlerin ilgisini çekti
Patentli 'fanus kafe', sosyal mesafeyi gözetenlerin ilgisini çekti
Patentli 'fanus kafe', sosyal mesafeyi gözetenlerin ilgisini çekti
Patentli 'fanus kafe', sosyal mesafeyi gözetenlerin ilgisini çekti

Yunus Yıldız, Koronavirüs, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 08:50 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Patentli 'fanus kafe', sosyal mesafeyi gözetenlerin ilgisini çekti - Son Dakika

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