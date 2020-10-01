Ağrı'nın Patnos ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere İŞKUR üzerinden alınacak 135 geçici işçi kurayla belirlendi.
"Toplum Yararına Çalışma Programı" (TYÇP) kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde alınacak geçici işçiler için 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı.
Kura sonucunda 135 kişi, geçici süreliğine okullarda çalışmaya hak kazandı.
İŞKUR Şube Müdürü Fikret Karademir yaptığı açıklamada, 1020 müracaat aldıklarını, kurada isimleri çıkan 135 kişinin ilçe merkezi ve köy okullarında çalışacaklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:27 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Patnos'ta İŞKUR kura çekimleri sonuçlandı - Son Dakika