Son Dakika Haberleri: Patrik Bartholomeos Nevşehir'de ayin yönetti
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Patrik Bartholomeos Nevşehir'de ayin yönetti

54 dakika önce

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde düzenlenen ayini yönetti.

Patrik Bartholomeos Nevşehir'de ayin yönetti, System.String[]
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde düzenlenen ayini yönetti.
Aziz Theodoros Trion Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen akşam ayininde İncil'den bazı bölümler okundu.
Bartholomeos'un yönettiği yaklaşık 2 saat süren ayine, İstanbul ve Yunanistan'dan gelen yaklaşık 200 Ortodoks katıldı.
Yunanistan Kapadokya Dernekleri Birliği Başkanı Theofanis İsakidis, Bartholomeos'a Paskalya yumurtası ve Kapadokya haritası hediye etti.
Bartholomeos, Rum okulundan mezun olan öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Ayine, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis de katıldı.
Bartholomeos kilise çıkışında, yanına gittiği soğuktan üşüyen bir köpek yavrusunu sevdi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:57 Kaynak: AA
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