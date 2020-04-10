"Patron" oyunu internetten canlı sahnelendi

KATS Sahne'nin son üç sezondur tiyatroseverlerle buluşturduğu kara komedi türündeki oyunu "Patron", bu kez internetten canlı olarak sahnelendi.

Oyuncu Cemal Hünal ile Onur Şenay, Jason Milligan'ın "Men in Suits" eserinden uyarlanan oyunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden yaptıkları canlı yayınla izleyiciye ulaştırdı.

Oyun, "Patron Covid 19 Güncel" adıyla güncellenerek, Kats Sahne'nin Instagram hesabında "arkası yarın" olarak da bilinen ses tiyatrosu formatında yayınlandı.

"Sadık" karakterini Cemal Hünal, "Okan" karakterini ise Onur Şenay'ın canlandırdığı oyunda, çocukluk arkadaşı olan iki kafadarın, bir mafya lideri için işledikleri cinayet ve sonrasında gelişen olaylar anlatılıyor.

Toplamda 80 dakika süren "Patron"u üç bölüme ayıran iki sanatçı, yarın ve 12 Nisan'da 21.00'de kalan bölümler için seyirci karşısına çıkacak.