Son Dakika Haberleri: Patronlar Platformu Heyeti Özbekistan'da İncelemelerde Bulundu

Patronlar Platformu Heyeti Özbekistan'da İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

Patronlar Platformu üyelerinden oluşan 30 kişilik iş insanları heyeti Özbekistan Cumhuriyeti senatosu daveti ile Özbekistan'da çeşitli forum programları iş görüşmeleri ve ziyaretlerde bulundu.

Patronlar Platformu Heyeti Özbekistan'da İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Patronlar Platformu üyelerinden oluşan 30 kişilik iş insanları heyeti Özbekistan Cumhuriyeti senatosu daveti ile Özbekistan'da çeşitli forum programları iş görüşmeleri ve ziyaretlerde bulundu.

Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Merkezinde Özbekistan Cumhuriyeti Senatosu Başkanvekili Sadıq Safaev, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ikramov Adkham, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Kasymhodzhaev Ulugbek, Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçiliği Müşaviri Sercan Evgin, TİKA Özbekistan Ajans Başkanı Ali İhsan Çağlar, MÜSİAD Özbekistan koordinatörü Alpaslan Uçar, Özbek bürokratlar ve işadamları eşliğinde Türkiye Özbekistan iş formu düzenlendi. Düzenlenen forumda iki ülke arasındaki ticaret, Özbekistan'daki Ticaret ve Yatırım olanakları, Altyapı ve İnşaat Projeleri, Özbekistan Devletinin Vizyon Projesi olan Taşkent City projesi ile alakalı detaylar sunumlar yapıldı. Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı tarafından Patronlar Platformu heyetini onuruna verilen öğle yemeğinin ardından Özbekistan'da faaliyet gösteren yaklaşık 150 kişilik Özbek iş insanları ile Patronlar Platformu heyeti ile ikili iş görüşmeleri programı Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşti.

26 Şubat 2019 Salı Patronlar Platformu heyetinin ilk durağı Taşkent Hakimi Başkan Yardımcısı Sharof Rakhmanov oldu,TİKA Taşkent Başkanı Ali İhsan Çağlar ve Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er'i makamlarında ziyaret ederek, Ülke hakkında daha detaylı bilgiler alarak, programı sağlamış olduğu katkılardan dolayı teşekkür plaketleri takdim edildi. Akşam yemeği heyetimiz onuruna MÜSİAD Özbekistan temsilciliği tarafından ikram edildi. Türkiyeden gelen heyet Taşkent'ten Buhara'ya geçerek burada çeşitli temaslarda bulundu, Pazar araştırmalarına devam etti. Patronlar Platformu heyet temsilcisi Semerkand Valisi ile görüşerek buradaki yatırımlarla alakalı bilgi edindi ve bazı projeler ile alakalı birebir görüşme imkanı buldu. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:42 Kaynak: İHA

Taşkent, Özbekistan, Güncel
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