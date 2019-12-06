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Payas'ta Kıbrıs gazilerine madalya ve berat belgesi verildi
6 saat önce
Payas ilesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 6 gaziye madalya ve berat belgesi takdim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:18 Kaynak: AA
Payas ilesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 6 gaziye madalya ve berat belgesi takdim edildi.
Payas Kaymakamı Polat Kara, kaymakamlık toplantı salonundaki törende, gazilik unvanının çok kıymetli olduğunu söyledi.
Gazilerin vatanın bekası için üzerilerine düşen görevleri layıkıyla yaptıklarını ifade eden Kara, devlet olarak her zaman gazi ve yakınlarının yanında olduklarını kaydetti.
Konuşmanın ardından gazilere madalya ve berat belgeleri verildi.
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