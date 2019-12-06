Son Dakika Haberleri: Payas'ta Kıbrıs gazilerine madalya ve berat belgesi verildi
Son Dakika Güncel Payas'ta Kıbrıs gazilerine madalya ve berat belgesi verildi - Son Dakika

Payas'ta Kıbrıs gazilerine madalya ve berat belgesi verildi

6 saat önce

Payas ilesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 6 gaziye madalya ve berat belgesi takdim edildi.

Payas'ta Kıbrıs gazilerine madalya ve berat belgesi verildi, System.String[]

Payas ilesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 6 gaziye madalya ve berat belgesi takdim edildi.

Payas Kaymakamı Polat Kara, kaymakamlık toplantı salonundaki törende, gazilik unvanının çok kıymetli olduğunu söyledi.


Gazilerin vatanın bekası için üzerilerine düşen görevleri layıkıyla yaptıklarını ifade eden Kara, devlet olarak her zaman gazi ve yakınlarının yanında olduklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından gazilere madalya ve berat belgeleri verildi.

Kıbrıs, Payas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:18 Kaynak: AA
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