Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde alışverişin canlandırılması amacıyla düzenlenen "Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri" kapsamında çekilişle belirlenen 10 talihliye otomobil verildi.

"Tarihin Mirası Alışverişin Alası" temasıyla, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliğinin (BTÇH) destekleriyle 5 Ağustos-5 Ekim tarihlerinde 4'üncüsü düzenlenen organizasyonun ödül töreni Orhangazi Parkı'nda gerçekleştirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin 7 asırlık geçmişi ve yaklaşık 850 bin metrekarelik büyüklüğüyle dünyanın açık alandaki en güzel ve en özel alışveriş merkezleri arasında yer aldığını belirtti.

Organizasyonda, akredite iş yerlerinden 100 liralık alışveriş karşılığında 170 bin çekiliş kuponu dağıttıklarını anlatan Kuş, "Kampanya ile 4 yılda oluşturduğumuz ciro 100 milyon lirayı aştı. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından 10 otomobilin talihlilerini belirledik. BTSO olarak çarşı esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

BTÇH Başkanı Muhsin Özyıldırım da ticaretin kalbinin attığı Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin cazibesinin arttığını belirterek, "Bundan sonraki süreçte de hep birlikte hem çarşı hem de Bursa için güzel işler yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'nde otomobil kazanan talihliler araçlarını teslim aldı.

" Almanya'dayken otomobil kazandığımı öğrendim"

Talihlilerden Hüseyin Şafak, çarşıdan satın aldığı takım elbise sayesinde otomobil kazandığını anlatarak, "Bursa'da bir çimento fabrikasında çalışıyorum. Yakınımın düğünü için eşimin ısrarıyla çarşıda alışveriş yaptım. Kısmet bu işte. Otomobil teslim törenine de takım elbisemi giyerek geldim." diye konuştu.

Otomobil talihlilerinden Adem Doğru da Almanya'da yaşadığını, alışverişlerini Bursa'dan yaptığını belirterek, "Oğlumun düğün alışverişini Kapalı Çarşı'da yaptık. Esnaf dostumuzun tavsiyesiyle Alışveriş Günleri'ne katıldık ve kazandık. Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum. Almanya'dayken otomobil kazandığımı öğrendim." ifadesini kullandı.

Talihlilerden Aslıhan Gezer, Bursa'da yaşadığını ve düğün alışverişini çarşıda yaptığını aktardı.

Gezer, "Düğünüm 20 Eylül'deydi. Bu otomobil benim için bir düğün hediyesi gibi oldu." şeklinde konuştu.

Torununun okul alışverişi için Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni tercih eden talihlilerden Güler Çeşmeci de kazandığı otomobili torunlarına hediye edeceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Okul alışverişini yaptıktan sonra iş yeri sahibi beni çekiliş noktasına yönlendirdi. Biz ilk başta çıkacağına inanmadık. Torunumun ısrarıyla çekilişe katıldım. Torunumun şansına başvurdum diyebilirim. Allah nasip ederse otomobili torunlarıma vereceğim."