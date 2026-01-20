Aydın'ın Efeler ilçesinde pazar esnafı arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Zafer Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde kurulan salı pazarında, tezgahların kurulması sırasında yaşanan yer tartışması kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Pazar Yerinde Silahlı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?