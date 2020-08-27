Pazarcı tezgahında Tıp Fakültesini kazandığını öğrenmişti, mütevaziliği ile dikkat çekti - Son Dakika

Pazarcı tezgahında Tıp Fakültesini kazandığını öğrenmişti, mütevaziliği ile dikkat çekti

TOKAT - Tokat'ta, Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında çalışırken öğrenen Melih Buğra Ertek, burs vermek isteyenlere seslenerek, "Benden daha çok ihtiyacı arkadaşlar var onların haklarını yemek istemiyorum" dedi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde haftanın iki günü kuzenin yanında çalışarak harçlığını çıkartan Melih Buğra Ertek (19), üniversite yerleştirme sonuçlarını Çarşamba pazarında açtığı tuhafiye tezgahında öğrendi. Ertek'in bu başarısının televizyon ekranlarında yer almasının ardından binlerce beğeni alan gence burs teklifleri yağmaya başladı. Ünlü Sanatçılar Demet Akalın ve Alişan'ın programına canlı yayına telefonla bağlanan Ertek, bir yapım şirketinin burs sözünü kabul etti. Başka burs vermek isteyenler de olduğuna dikkat çeken Ertek, "Bana birkaç kişi daha ulaştı. Ailemle görüşüp kendilerine bilgi vereceğim. Benden daha çok ihtiyaçlı arkadaşlar var onların haklarını yemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Bekler'den günün anısına hediye

Başarılı genci makamında ağırlayan Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Melih Buğra Ertek'e üniversiteyi bitirdiğinde kullanması üzerine stetoskop hediye etti. Başkan Bekler, hem haftada iki gün semt pazarlarımızda çalışıp hem de ideallerine uygun bir başarı hikayesini yakalayan Ertek'i tebrik ederek, "Yeni başlayacağı öğrenim hayatında bitirene kadar aşamalarında da maddi ve manevi her türlü yanında ve yardımcı olacağımızı kendisine söyledik. Gururla hayatının ve öğrenim hayatını takip edeceğiz. Bu vesile ile tekrardan kendisini tebrik ediyorum ve sembolik bir hediye olarak meslek hayatına başlangıcını bir göstergesi olarak hediyemizi takdim ediyorum" dedi.

Ertek, Başkan Bekler'e hediyesinden dolayı teşekkür ederek ömrünün sonuna kadar saklayacağını söyledi.