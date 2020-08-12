Pazarcılar arasında bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Kütahya'da iki pazarcı arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ali Paşa Mahallesi'nde kurulan semt pazarında pazarcı esnafları A.O.S. ile V.Y. (32) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.O.S, yanındaki bıçakla V.Y'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kan kaybına uğramaması için ilk müdahalesi vatandaşlarca yapılan V.Y, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı.