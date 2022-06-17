Pazardaki tezgahtan saat çalan Rus turistlere suçüstü yakalandı! Saatlerin parasını alan esnaf şikayetten vazgeçti - Son Dakika
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Pazardaki tezgahtan saat çalan Rus turistlere suçüstü yakalandı! Saatlerin parasını alan esnaf şikayetten vazgeçti

17.06.2022 12:29

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir pazarda tezgahtan saatlere bakan Rus turistler, saatleri çalarken esnaf tarafından suçüstü yakalandı. Esnaf ise saatlerin parasını turistlerden almasının ardından şikayetçi olmaktan vazgeçti.

İddiaya göre Manavgat'ın 2. büyük pazarı olan Perşembe Pazarında saat satışı yapan tezgaha gelen 5 kişilik Rus aile, tezgahın sahibi Mehmet Kara ile pazarlık yaptı. Bu sırada turist ailenin saat çaldığını iddia eden esnaf Kara, zabıta ve polise haber verdi. Kara, arkasından gittiği Rus turistleri yakaladı.

Pazardaki tezgahtan 2 adet saat çalan Rus turistlere esnaftan suçüstü, 50 euroyu alınca şikayetten vazgeçti

5 KİŞİLİK AİLE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Zabıta ve polislerin de gelmesinin ardından saat çaldıklarını kabul etmeyen Rus turistlerin poşetlerinden çalındığı belirtilen 2 adet saat çıktı. Rus turistler saatleri başka yerden aldıklarını söylerken, esnafın şikayeti üzerine 5 kişilik aile Şelale Polis Karakoluna götürüldü.

Pazardaki tezgahtan 2 adet saat çalan Rus turistlere esnaftan suçüstü, 50 euroyu alınca şikayetten vazgeçti

50 EURO PARAYI ALMASININ ARDINDAN ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Burada, yeminli tercüman eşliğinde yapılan görüşmede, Rus turistlerin saatlerin parası olan 50 Euro'yu saat satıcısına vermesinin ardından Mehmet Kara isimli esnaf şikayetinden vazgeçti. Esnafın şikayetinden vazgeçmesinin ardından Rus turistler, otellerine gitmek üzere karakoldan ayrıldı.

Pazardaki tezgahtan 2 adet saat çalan Rus turistlere esnaftan suçüstü
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pazardaki tezgahtan saat çalan Rus turistlere suçüstü yakalandı! Saatlerin parasını alan esnaf şikayetten vazgeçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pazardaki tezgahtan saat çalan Rus turistlere suçüstü yakalandı! Saatlerin parasını alan esnaf şikayetten vazgeçti - Son Dakika
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